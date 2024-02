/FOTO + VIDEO/ První gól skvěle připravil Jiřímu Krislovi, druhý vstřelil sám. Dvacetiletý Lukáš Chludil se z nechtěného juniora ve Zlíně pomalu ale jistě stává důležitou postavou ofenzivy Zubrů. Přerov v pondělním utkání 46. kola hokejové Chance ligy dvěma povedenými akcemi nakopl k cenné výhře 3:0 nad lídrem soutěže z Poruby, sám předvedl svůj nejlepší výkon sezony.

Hokejisté Přerova porazili lídra z Poruby 3:0 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Řekl jsem mu to po zápase v kabině. Gól hezký, ale pro mě je to bonus navíc. Hraje skvěle už několikátý zápas. Umí si poradit v soubojích i bruslařsky,“ chválil Chludila trenér Zubrů Michal Mikeska.

„Cením si každé chvíle na ledě, snažím se odevzdat maximum a splatit Přerovu šanci. Za svou roli jsem teď rád a snažím se ji trenérům vrátit,“ reagoval Chludil.

Berani pustili hvězdu juniorky do Přerova. Nebylo to jednoduché, říká Chludil

Na konci třetí minuty jej vyslal na pravé křídlo dobrým pasem obránce Němec, mladý forvard výborně vyhodnotil celou situaci a našel kapitána Krisla, který si sjížděl do střelecké pozice ze druhé vlny a nemýlil se.

„Byl to secvičený signál po buly v obranném pásmu. Jeli jsme dva na dva, Jura Krisl si výborně zařval, už jen víceméně mohl mířit, výborně si najel,“ chválil Chludil zkušeného beka.

Ve 13. minutě pak těžil z výborné práce Richarda Nemce, slovenský forvard se zbavil protihráče a naservíroval Chludilovi puk do ideální střelecké pozice před bránou – 2:0 pro Přerov.

„Našel mě úplně volného. Je to taky jedna z věcí, na které pracujeme. Nebýt celé lajny, celého týmu až po gólmana, by nic z toho nebylo,“ řekl dvoubodový hrdina zápasu.

Přidat mohl i další gól, celá druhá formace, v níž naskočil vedle Nemce a Tomáše Pospíšila patřila k tomu nejlepšímu na ledě.

„Může to být krátkodobé, nebudeme letět do nebes. Je za tím tvrdá práce. Kluci makají, já se jim snažím s asistenty dávat informace. A někteří s nimi nakládají velice dobře,“ řekl kouč Mikeska ke hře druhého útoku.

Opět skvělý Postava i defenziva

Poruba byla nebezpečná, ve druhé třetině musel skvělý Postava likvidovat dvě obrovské šance Petra Mrázka, po té první dokonce puk dle některých skončil za brankovou čárou, rozhodčí však rozpažil.

„Věděli jsme, co proti nám stojí za mančaft, jakou má kvalitu, první dvě třetiny jsme ale byli pod tlakem. Chtěli jsme hrát aktivně, ale soupeř si s tím poradil. Měli jsme štěstí v zakončení,“ řekl Michal Mikeska.

Ve třetí třetině využil přesilovou hru Antonín Pechanec a vedení 3:0 už si Přerované pohlídali, dokonce mohli přidat i čtvrtý gól. Michal Postava kryl 19 střel soupeře a vychytal své páté čisté konto sezony.

„Poruba je nejtěžší soupeř, tabulkově to odpovídá. Když jsme vedli 2:0, tlak tam od Poruby byl, ale předváděli jsme výbornou obrannou hru a šli si za tím. Máme to založené na obraně, od které se odvíjí útok, sehráli jsme to skvěle ve všech ohledech,“ řekl Lukáš Chludil.

„Byla tam spousta dalších situací, které mohly skončit gólem. Budeme doufat, že při dalším a dalším trénování to bude lepší a lepší,“ chválil i trenér Mikeska.

Zápas sledovala na přerovském stadionu necelá tisícovka diváků, atmosféra jde v tradiční hokejové baště nahoru.

„Za prvé táhne soupeř, Poruba je kvalitní a táhne. A za druhé věřím, že lidé vidí, že se zvedáme nejen tabulkou, ale řeknou si, že i hokej nějak vypadá a přijdou se podívat. To je fajn, jsme moc rádi,“ uzavřel Mikeska.

HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Krisl (Chludil, Pospíšil), 13. Chludil (Nemec, Kudělka), 46. Pechanec (Černý). Rozhodčí: Kostourek, Šudoma – Roischel, Hájková. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 942.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Zeleňák, Chroboček, Cubo, Krisl, Němec – Mácha, Pechanec, Březina – Pospíšil, Chludil, Nemec – Indrák, Pšurný, Ministr – Dobša, Zembol, Goiš. Trenér: Mikeska.

Poruba: Bláha – Sedlák, Doudera, Voráček, Klimíček, Lemcke, Gutwald, Stehlík – Mrázek, Střondala, Tvrdoň – Razgals, Honejsek, Berisha – Klímek, Vachovec, Gřeš – Christov, Krenželok, Lednický. Trenér: Režnar.