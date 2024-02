První výhra sezony nad soupeřem ze Sokolova přišla v pravou chvíli, čtyři kola před koncem základní části. Hokejisté Přerova napravili pondělní zaváhávání z dohrávky s Frýdkem-Místkem a na domácím ledě porazili Sokolov 3:0. I díky prohře Zlína 1:2 na ledě Litoměřic se tak posunuli do elitní šestky Chance ligy znamenající přímou účast ve čtvrtfinále play-off.

Utkání 49. kola hokejové Chance ligy mezi HC Zubr Přerov a HC Baník Sokolov (3:0). | Foto: Deník/Jan Pořízek

To je však stále ještě poměrně daleko. „Myslím si, že rozhodne příští středa se Zlínem tady doma. Rozdáme si to, vnímám to jako přímý souboj o šestku. Připravíme se na další zápasy a budeme makat,“ řekl přerovský trenér Michal Mikeska.

První třetina středečního utkání se odehrála de facto bez šancí. Nejblíže gólu byla Krislova střela sražená do vzduchu, kdy puk doplachtil možná i za pomocí přerovského odchovance v sokolovských službách Jana Mlčáka těsně vedle pravé tyče Hamalčíkovy klece.

„První třetina byla opatrná. Soupeř měl dlouhou cestu, tak jsme ho chtěli přitlačit, ale bylo vidět, že ani jeden mančaft nechce inkasovat,“ hodnotil Michal Mikeska.

VIDEO: Jan Svoboda nasázel čtyři góly za třetinu. Přerov není uzavřená kapitola

Pomohly i změny v defenzivě

Zubrům se poté podařilo napravit hrůzostrašnou druhou třetinu z předešlého duelu s Frýdkem-Místkem. Tentokrát v čase 31:32 po Indrákově průniku dorážel do odkryté klece Daniel Ministr, čímž se nakonec postaral o vítěznou trefu utkání.

„Byli jsme ti šťastnější. Obranná fáze ale dnes byla dobrá,“ pochválil Mikeska, který kompletně přeházel složení obranných dvojic, s nimiž nebyl v pondělí vůbec spokojen.

„Primárně chceme, aby se každý z hráčů zlepšoval. Mají spoustu informací, u některých se nám stále nedaří to vidět i na ledě. To mě mrzí, když vidím v zápase, že dva, tři lidi neplní nic z herního plánu. Asi to chce více času,“ zmínil Mikeska.

Zubři ve třetí třetině tradičně dobrým defenzivním výkonem s bezchybným Postavou podpořeným gólem navrátilce do sestavy Jakubem Svobodou i trefou Chludila do prázdné klece dokráčeli k zisku tří bodů.

Návrat Jakuba Svobody. Gól, sekera pod oko i omluva fanouškům

„Neříkám, že jsem ze zápasu nadšený, určitě bych tam chtěl vidět více věcí, ale asi spokojenost,“ uzavřel Michal Mikeska.

Chleba se směrem k účasti v první šestce tabulky bude lámat v následujících těžkých zápasech. V sobotu jedou Zubři do Pelhřimova k utkání s Jihlavou, poté ve středu doma vyzvou ve zmíněném souboji o hodně Zlín a základní část uzavřou v pátek 1. března na ledě Třebíče.

HC Zubr Přerov – HC Baník Sokolov 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Ministr (Indrák), 51. Jakub Svoboda (Goiš, Pšurný), 60. Chludil (Hejcman, Pospíšil). Rozhodčí: Horák, Micka – Augusta, Peluha. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 936.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Adámek, Chroboček, Němec, Krisl, Cubo – Mácha, Pechanec, Březina – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Indrák, Pšurný, Ministr – Jakub Svoboda, Zembol, Goiš. Trenér: Mikeska.

Sokolov: Hamalčík – Tureček, M. Rohan, Weinhold, Rulík, Klejna, Mlčák, Dorot – Tomeček, Kverka, Vracovský – Csamangó, Vrdlovec, Bernovský – Polák, Osmík, Přikryl – Novotný, T. Rohan, Křemen. Trenér: Mariška.