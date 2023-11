/FOTOGALERIE/ Poslední tým hokejové Chance ligy z Frýdku-Místku vybojoval druhou výhru sezony na ledě Přerova. Rysi zvítězili u řeky Bečvy 3:2 po brance v prodloužení, které však předcházel minimálně sporný zákrok hostujícího Marosze na Máchu.

Hokejisté Přerova proti Frýdku Místku (2:3p). | Foto: Deník/Jan Pořízek

Právě šumperský odchovanec ve druhé třetině vyrovnával na 2:2 a v prodloužení byl nejspíš podražen zkušeným frýdecko-místeckým útočníkem ve středním pásmu. Hra však pokračovala a hosté z přečíslení a dorážky Poláka Walegy v 65. minutě rozhodli o zisku dvou bodů.

„Vzhledem k vývoji zápasu je bod víc než nic, i když jsme pochopitelně chtěli tři body. Klobouk dolů před kluky za to, co odbojovali. Bylo to založené na pár lidech, kteří museli hrát oslabení i přesilovky,“ chválil přes prohru přerovský trenér Robert Svoboda.

V první třetině byli Zubři o něco lepším týmem, do vedení však šli hosté po gólu Marosze. V čase 16:07 u hrazení Jakub Svoboda nešetrně trefil Walegu a vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání.

Domácí sice ustáli oslabení ve třech a dokonce poté ve čtyřech skóroval ve 20. minutě po chybě hostů v rozehrávce Daniel Indrák, zhruba půl sekundy před sirénou však vrátil hostům vedení přesnou a tvrdou ranou obránce Haman.

Prostřední dějství patřilo zvedajícímu se Frýdku, Zubři přesto srovnali. Ve třetí třetině mohli rozhodnout ve dvou přesilovkách, ty však nevyužili a šlo se do prodloužení, v němž hosté rozhodli po sporné situaci.

„Mohou nás mrzet neproměněné šance v první třetině, ještě v kompletní sestavě. Kdybychom tam dali branku nebo lépe dvě, zápas by se asi odvíjel tak, jak bychom chtěli. Pak jsme měli neuvěřitelné množství vyloučení, která nás stála strašně moc sil. Navíc jsme měli zkrácenou sestavu o Kubu Svobodu,“ hodnotil Robert Svoboda.

Skončila tak nejen čtrnáctizápasová série Frýdku-Místku bez výhry, ale také čtyřzápasová šňůra Přerova bez ztráty kytičky.

„Byl to úplně jiný zápas, než jsme si představovali. Nemůže být řeči o tom, že by někdo něco podcenil. Hráči věděli, o co hrají – o svou pohodu. Bývá to samozřejmě zrádné. Frýdek je poslední, ale nemá vůbec špatný tým,“ řekl závěrem kouč Zubrů.

Ještě před utkáním došlo na slavnostní moment. Přerovská ikona Jiří Goiš naskočil do šestistého utkání v dresu Zubrů a dostala pamětní dres s číslem 600 a zarámovaný plakát z rukou jednatele klubu Tomáše Pluháčka.

HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek 2:3p (1:2, 1:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Indrák (Chludil), 36. Mácha (Indrák, Krisl) – 9. Marosz (Hrachovský), 20. Haman (Veselý, Ramik), 65. Walega (Svačina, Kowalczyk). Rozhodčí: Cabák, Šudoma – Bezděk, Otáhal. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 894.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Krisl, Chroboček, Cubo, Adámek, Hanák – Jakub Svoboda, Pechanec, Indrák – Mácha, Hejcman, Doležal – Tomi, Chludil, Tarnoczy – Jan Svoboda, Ministr, Goiš. Trenér: R. Svoboda.

Frýdek-Místek: Švančara – Haman, Havránek, Kowalczyk, Výtisk, Hrachovský, Homola – Svačina, Walega, Haas – Ramik, Marosz, Doktor – Klimša, Čmiel, Veselý – Macháček, Šuhaj, Geidl – Hotěk. Trenér: Hrnčár.