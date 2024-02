Tři inkasované góly během necelých sedmi minut rozhodly o první letošní domácí porážce hokejistů Přerova. Frýdek-Místek ve druhé dvacetiminutovce otočil z 1:0 na 1:3 a nakonec se radoval z výhry o gól. „Už první třetina stála za ho…,“ glosoval po utkání přerovský trenér Michal Mikeska.

Dohrávka 44. kola hokejové Chance ligy mezi HC Zubr Přerov a HC Frýdek-Místek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Zubři vedli už v čase 3:25, když Darek Hejcman dotlačil za záda Mokryho střelu narozeninového oslavence Davida Březiny. Čerstvý jednatřicátník mohl na začátku prostředního dějství sám zvýšit na 2:0, velkou šanci však neproměnil stejně jako chvíli po něm Goiš.

Poté se rozjel frýdecko-místecký kolotoč, Zubři se nemohli vymanit ze sevření soupeře hrajícího o záchranu i elitní desítku zároveň.

„Soupeř víc chtěl, byl agresivnější v soubojích jede na jednoho. My jsme nestíhali pohybově, byli pomalejší v řešení,“ kroutil hlavou Michal Mikeska. „Bylo to jen prodloužení první třetiny, chtěli jsme změnit taktiku, dostat puky rychle nahoru, ale bohužel se nám dnes nehýbali beci a nefungovalo to,“ dodal kouč.

Srovnání obstaral hostující kapitán Jan Výtisk, jehož střela od modré skončila až za Postavou, o obrat se postaral další přesnou střelou Samuel Krajč a nejlepší přesilovku v soutěži využil po Maroszově výborném pasu Kamil Walega.

„Chodili jsme pozdě do soubojů, musíme situace lépe dohrávat, aby se tohle nestávalo. Přišla dvě nahození od modré čáry, které jsme si nepohlídali. Je to škoda,“ mrzelo Daniela Ministra.

Právě mladý přerovský útočník vykouzlil v oslabení parádní přihrávku na Daniela Indráka, který uklízel do prázdné klece. Hostující obrana jako by na Ministra úplně zapomněla.

„Byl jsem z toho překvapený, abych pravdu řekl, úplně jsem se toho lekl. Zamotalo se mi to pod nohy, tak jsem se to Danymu snažil vrátit, naštěstí to trefil,“ pousmál se Ministr.

To byla však po hříchu poslední povedená přerovská akce, nepomohla ani závěrečná power play.

Přerované promarnili možnost posunout se do elitní šestky tabulky, druhý pokus budou mít už ve středu, kdy opět doma hostí devátý Sokolov.

„S jídlem roste chuť. Čuchli jsme k boji k o šestku, ale dnes jsme se přibrzdili,“ uzavřel Michal Mikeska.

HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Hejcman (Březina, Pospíšil), 52. Indrák (Ministr) – 26. Výtisk (Svačina, Haas), 30. Krajč (Haman, Haas), 33. Walega (Marosz). Rozhodčí: Barek, Grygera – Hanzlík, Bezděk. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1165.

Přerov: Postava – F. Němec, Kudělka, Chroboček, R. Černý, Krisl, Cubo, J. Adámek – Březina, Pechanec, Mácha – Chludil, Hejcman, Pospíšil – Ministr, Pšurný, Indrák – Goiš, Zembol, Dobša. Trenér: Mikeska.

Frýdek-Místek: Mokry – Š. Havránek, Haman, Urbanec, Homola, Výtisk, D. Kowalczyk, Hrachovský – Walega, Haas, Svačina – Doktor, Marosz, Martynek – Hotěk, R. Veselý, Krajč – Geidl, Macháček, Ramik. Trenér: Hrnčár.