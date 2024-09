„Doma jsme chtěli hrát aktivně a povedlo se nám to. Od první do šedesáté minuty jsme drželi tempo. Ze začátku jsme sice byli trochu zaskočení, nešly nám určité části hry a dostali jsme branku. Nicméně jsme nezpanikařili a dál jsme si jeli svoje. To se nám vyplatilo – hráli jsme moc hezký zápas,“ hodnotil přerovský trenér Michal Mikeska.

Vskutku hezký zápas odehrál zejména člen třetí formace. Daniel Ministr nastřílel hattrick, postaral se i o vítěznou branku na 2:1 v první třetině, která stála za to a znamenala rychlý obrat ve skóre. Jednadvacetiletý odchovanec Zubrů se prohnal kolem obránců po pravém křídle, dostal se před Honzíka a zasunul v rychlosti puk za jeho pravý beton. Nádhera.

„Jel jsem kolem manťáku, Dany Indrák mi to skvěle sklepl. Věděl jsem, že tam je prostor, snažil jsem se do něj natlačit a naštěstí to gólman pustil,“ ohlédl se Daniel Ministr.

Přerované dvakrát využili přesilovku, gólem a asistencí se blýskl také Lotyš Patriks Zabusovs. Zubři mají ze dvou utkání šest bodů a díky nejlepšímu skóre v soutěži (10:3) jsou druzí, dva body za vedoucím Sokolovem, který v nájezdech skolil Prostějov.

HC Zubr Přerov – HC Dynamo Pardubice 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Zabusovs (Pěnčík, Pechanec), 19. Ministr (Pěnčík), 20. Březina (Černý, Jáchym), 24. Číp (Cubo), 28. Ministr (Jáchym, Černý), 56. Ministr (Zabusovs) – 4. Nedbal (Lichtag). Rozhodčí: Cabák, Šico – Frais, Hanzlík. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:0. Diváci: 786.

Přerov: Mokry – Krisl, Černý, Hryciow, Cubo, Němec, Pěnčík, Hanák – Mácha, Jáchym, Březina – Indrák, Pechanec, Číp – Zabusovs, Nemec, Ministr – Hotěk, Pšurný, Kratochvil – Chludil. Trenér: Michal Mikeska.