Bezmála 49 minut kontrolovali hru, vedli 3:0 a pomalu mohli přemýšlet nad sobotním čtvrtfinálovým bojem na Lapači. Jenže rozhodující třetí duel předkola play-off hokejové Chance ligy mezi Přerovem a béčkem Pardubic znovu nabídl strhující a infarktový závěr.

Hokejisté Přerova slaví postup do čtvrtfinále Chance ligy přes Dynamo Pardubice B | Video: Deník/Ivan Němeček

Po gólech Jakuba Zembola, Vojtěcha Zeleňáka a Davida Dobši měli Zubři na domácím ledě ve 32. minutě luxusní náskok. Pak ale hosté vystřídali gólmany, Honzíka nahradil Vomáčka, který předvedl minimálně dva fantastické zákroky a dal Dynamu naději na nečekaný zvrat.

„Byl to fantastický zápas. Dostali jsme se do skvělého výkonu, načetli jsme si soupeře a kluci se sžili s tím, co na něj platí. Utkání bylo v naší režii, bylo úžasné, ale bohužel jsme nevyužili dva brejky za stavu 3:0. Kdybychom dali na 4:0, byl by karneval. My jsme si to ale zkomplikovali tak, jak to umíme snad jenom my, byly to nervy,“ přiznal přerovský trenér Michal Mikeska.

Zmrtvýchvstání Dynama

Z nenápadného nahození Chabady od pravého mantinelu na konci 49. minuty se vyklubalo snížení, které vlilo Pardubicím do žil novou krev. Zkušení tahouni při brzké power play vytvořili velký tlak, který vyústil v gól na 3:2 z hole nejlepšího střelce série Pochobradského.

„Je potřeba přiznat soupeři, že to nevzdal. V sezoně několik zápasů takto v posledních minutách otočil a dnes tomu byl zase blízko. Naštěstí tam stál Postava a břevno,“ pochválil Mikeska gólmana, který předvedl bezchybný výkon. A taky přiznal štěstí, které Přerované měli v samotném závěru, kdy Jan Zdráhal nastřelil ve vyložené šanci brankovou konstrukci.

„Museli to otevřít, přitlačit, prohrávali o tři kusy. My jsme trošku nezvládli přechod z plánu A na plán B a drbali se s tím vzadu. Z toho plynulo, že byli víc na puku, házeli ho na beky a dostávali se do tlaku,“ analyzoval Mikeska výkonnostní propad svého týmu v závěru.

Zubři nicméně ani v deváté sezoně od návratu do druhé nejvyšší soutěže nebudou chybět ve čtvrtfinále play-off. Tam vyzvou v pikantní sérii jednoho z favoritů soutěže ze Vsetína.

„Postoupili jsme. Jsem strašně šťastný a pyšný na tým. Za dva, tři měsíce jsme se vyhrabali z problémů, které tady byly, nastolili úplně jinou hru, která nás dovedla do čtvrtfinále. Je to skvělé, jsem hrdý na kluky, jak makají,“ uzavřel Michal Mikeska.

Úvodní dva duely se odehrají v sobotu a neděli na slavném Lapači, začátek utkání je stanoven na 17 hodin. Třetí utkání série se bude hrát ve středu od 17.30 v Přerově. Tam by se ve stejný čas hrálo i případné čtvrté utkání ve čtvrtek. Možný pátý duel by se uskutečnil opět na ledě Valachů v sobotu 16. března.

HC Zubr Přerov – HC Dynamo Pardubice B 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Zembol (Ministr, Dobša), 13. Zeleňák (Zembol, Ministr), 32. Dobša (Březina, Pechanec) – 49. Chabada (Voženílek, Zeman), 58. Pochobradský (Mikyska, Herčík). Rozhodčí: Jechoutek, Kubičík – Otáhal, Zídek. Vyloučení: 4:2, navíc Hrádek (Pardubice B) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 1220. Konečný stav série: 2:1.

Přerov: Postava – Černý, Krisl, Chroboček, Zeleňák, Němec, Kudělka, Cubo – Indrák, Pechanec, Březina – Pospíšil, Nemec, Chludil – Dobša, Zembol, Ministr – Mácha, Pšurný, Doležal. Trenér: Mikeska.

Pardubice B: Honzík (32. Vomáčka) – Hrádek, Zdráhal, Nedbal, Kaštánek, Chabada, Voženílek, Kubíček – Pochobradský, Rákos, Herčík – Rouha, Mikyska, Urban – Zeman, Kaut, Lichtag – Paleček. Trenér: Jirků.