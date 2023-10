Povedená desetiminutovka v úvodu zápasu na body nestačila. Hokejisté Přerova padli ve středečním utkání Chance ligy doma s Jihlavou 1:3. Po většinu zápasu tahali za kratší konec, vůbec se jim nepovedly přesilové hry a nepomohla ani přesilovka pět na tři či hra bez brankáře v závěru.

Hokejisté Přerova (ve žlutém) padli s Jihlavou 1:3. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Přerovany přitom poslal v 8. minutě do vedení díky teči Černého střely Darek Hejcman.

„Přestože jsme minulý zápas v Sokolově prohráli, hráli jsme velice dobrý hokej. Nedali jsme branky, ale byli jsme aktivní. Proti Jihlavě jsme na to navázali, ale pouze deset minut v první třetině. Tam to vypadalo, že by to mohl být náš zápas,“ věřil trenér Zubrů Robert Svoboda.

Dukla ale dokázala navzdory špatné formě zabrat. Šťastná teč Čachotského přelobovala Postavu i bránící hráče a skončila ještě před první sirénou v síti.

Tomáš Čachotský se také postaral o vítězný gól hostů, když ve 27. minutě využil velké chyby Chrobočka v rozehrávce a po Cachnínově pasu doklepával do prázdné brány.

Zubři hráli v prostředním dějství čtyři přesilové hry včetně dvojnásobné početní výhody, ty však dopadly tragicky. Když už se domácí dostali do gólové šance, zastavil je gólman Beran.

Jihlava byla lepší, Přerovu toho ve třetí třetině moc nedovolila a Richard Cachnín pečetil do prázdné klece na 1:3.

„Soupeř nás předčil v nasazení a zarputilosti, druhý gól jsme si zavinili sami. Pak už to z naší strany bylo křečovité. Je to velká škoda. Hráči měli celých šedesát minut hrát tak, jako v prvních deseti minutách,“ doplnil Robert Svoboda.

Náročný program Chance ligy pokračuje. Odehráno je zatím pouze jedenáct kol, Hanáci se nicméně ve vyrovnané tabulce propadli na deváté místo a v sobotu zajíždí k těžkému utkání na led Zlína. Atraktivní bitva s mistrem startuje v 17.30.

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Hejcman (Černý, Doležal) – 20. Čachotský (Dundáček, Kočí), 27. Čachotský (Cachnín), 60. Cachnín. Rozhodčí: Grygera, Vrba – Komínek, Tvrdý. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 862.

Přerov: Postava – Zeleňák, Černý, Krisl, Chroboček, Kudělka, Adámek, Cubo – Březina, Pechanec, Indrák – Goiš, Hejcman, Doležal – Tomi, Chludil, Jan Svoboda – Tarnoczy, Ministr, Dobša. Trenér: R. Svoboda.

Jihlava: Beran – Kolář, Bilčík, Mareš, Chvátal, Kočí, Dundáček, Ozols – Cachnín, Pořízek, Čachotský – Šik, Menšík, Havránek – Jelínek, Štefančík, Berger – Brož, Handl, Rauš. Trenér: Ujčík.