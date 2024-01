Fantastický Michal Postava v bráně zařídil třetí domácí výhru přerovských hokejistů v řadě. Proti jihlavské Dukle kryl nevídaných 53 střel soupeře, inkasoval jedinkrát a navrch vychytal samostatné nájezdy. Zubři hlavně díky jeho výkonu navýšili náskok na jedenácté béčko Pardubic na tři body.

Hokejisté Přerova slaví výhru nad Duklou Jihlava | Video: Deník/Ivan Němeček

„Který zápas si můžeme Michala Postavu dovolit nevyzdvihnout? Je, a teď mu nechci lichotit, skvělý gólman, který to dokazuje pořád. Ještě jsem u něj neviděl jediný výkyv. Je to stavební kámen, který je extrémně důležitý, což si plně uvědomujeme,“ chválil hvězdu zápasu hlavní kouč Zubrů Michal Mikeska.

Jihlava dvě třetiny Přerovany na jejich ledě výrazně přehrávala. Postava ale inkasoval pouze jedinkrát, když v prostředním dějství v přesilovce Čachotský našel Harkabuse, který z první dělovkou propálil domácího brankáře.

Až ve třetí části se hra trošku srovnala. Joshua Mácha se v 51. minutě mohl ocitnout sám před rovněž dobře chytajícím Beranem, byl však podražen a rozhodčí po krátké konzultaci nakonec nařídili trestné střílení. A sám faulovaný z něho srovnal na 1:1.

„Trenér za mnou přišel, zeptal se mě, jestli dám gól. Řekl jsem, že jo, jel jsem a dal jsem gól,“ usmíval se Mácha po zápase.

Zubři ve třetí části přežili tyč po střele Harkabuse a Michal Postava vytáhl proti stejnému hráči fantastický zákrok při jihlavské přesilovce, šlo se tedy do prodloužení. Ani v tom branka nepadla.

Přerované i počtvrté v sezoně zvládli samostatné nájezdy, Postava opět neinkasoval a Mácha zopakoval úspěšný nájezd. Krásnou kličku předvedl i Daniel Ministr a Zubři mohli slavit.

„Chtěli jsme mít v zápase emoce, dohrávat soupeře, hrát agresivně, jednodušeji. Dvě třetiny se nám tento plán nedařilo plnit. Jednak nás k tomu nepouštěl soupeř, za druhé jsme byli trošku ustrašení,“ nebyl spokojen přerovský kouč Michal Mikeska, kterému chybělo šest hráčů, kteří by jinak pravděpodobně do středečního duelu naskočili.

„Na marodku se nemůžeme koukat. Až třetí třetina byla relativně podle našich představ. Byla to trošku strkanice z naší strany, to potřebujeme, abychom tam dostali emoce. Dopadlo to pro nás až moc dobře, jsme za to velmi rádi,“ řekl závěrem Mikeska.

V sobotu Zubry čeká těžké utkání na ledě mistrovského Zlína, který momentálně bojuje o první šestku tabulky.

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 2:1sn (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 51. Mácha (TS), rozhodující nájezd Mácha – 33. Harkabus (Čachotský). Rozhodčí: Barek, Čáp – Otáhal, Rakušan. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 621.

Přerov: Postava – Kudělka, Adámek, Talafa, Chroboček, Cubo, Krisl, Hanák – Lednický, Pechanec, Mácha – Pospíšil, Hejcman, Jan Svoboda – Indrák, Ministr, Tarnoczy – Chludil, Nemec, Dobša. Trenér: Mikeska.

Jihlava: Beran – Strejček, Bilčík, Kolář, Dundáček, Koštoval, Mareš – Cachnín, Toman, Čachotský – Jelínek, Havránek, Harkabus – Burkov, Rauš, Báťa – Brož, Štefančík, Kočí. Trenér: Ujčík.