Změna nakonec přeci jen přinesla ovoce, první jmenovaný Lotyš dvěma góly a asistencí ve třetí třetině dirigoval druhou výhru Přerova v přípravě. Zubři porazili Draky 5:0.

„Čekali jsme, že první třetina bude lepší. Byli jsme v ní pod tlakem, soupeř měl dobrý pohyb a my jsme zatím hodně nervózní na hokejkách. Asi se nám zatím patlá moc věcí dohromady, druhá třetina už byla lepší, třetí poměrně slušná, tam jsme si dokonce i v přesilovkách dobře nahráli a už to trošku vypadalo,“ zhodnotil utkání Michal Mikeska.

Patriks Zabusovs využívá přesilovku pět na tři. Hokejisté Přerova šli do vedení 3:0. | Video: Deník/Ivan Němeček

Dva góly kromě Zabusovse zaznamenala také další letní posila Radek Číp. „Výsledek vypadá hezky, dali jsme góly, vyhráli jsme, je to dobré pro naše sebevědomí. Na druhou stranu, první půlka zápasu nebyla z naší strany vůbec dobrá. V naší hře se neobjevovalo to, co pilujeme. Je důležité si to uvědomit a aplikovat do hry to, co děláme v tréninku,“ poznamenal Číp.

Do ligového režimu

Přerovanům v generálce kvůli různým zdravotním problémům chyběli Tomáš Hanák, Jakub Zembol, Daniel Indrák, Daniel Ministr a David Dobša.

„Měli jsme těžší tréninkové období. Kluci si teď odpočinou a od pondělí máme volnější, kratší tréninky, začne zápasový režim. Věříme, že si vše sedne v pravý čas. Řešíme nějaká zranění a problémy, i o tom je sport. V nejhorší čas se vše kazí, ale bojujeme, makáme, snažíme se,“ komentoval kouč Mikeska.

Ten nakonec po ne zrovna přesvědčivých výkonech elitní formace rozdělil trio Zabusovs, Jáchym, Březina.