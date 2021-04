Klub však intenzivně buduje kádr pro novou sezonu a dle informací Deníku by se na Hanou mělo vrátit také další extraligové jméno.

„Bohužel, odchody ke sportu patří. Obzvlášť, pokud je klub nahoře, jsou jeho hráči více vidět. Někteří kluci dostali lukrativní nabídky, kterým se nedá konkurovat, jiní by třeba neměli takovou roli v týmu, jakou by si sami představovali, a cítili, že potřebují změnu. U některých to může být také o tom, že jsme se po dohodě s trenéry rozhodli pro jinou variantu,“ vysvětlil sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák na klubovém webu.

Přerov tak bude muset nahradit silné ofenzivní trio Dostálek, Číp, Hejcman. Z útočníků už na Hané neuvidíme ani šikovného Jana Štefku. Zvláštní kapitolou je pak konec hráčské legendy Jiřího Goiše.

Z obránců je novinkou odchod opory Lukáše Formana či nadějného Tomáše Dřímala.

„S nikým se však nerozcházíme ve zlém. I kluci, kteří dali přednost jiným nabídkám, mají u nás dveře otevřené. Není vyloučeno, že se znovu potkáme. Chtěli bychom jim poděkovat za práci, kterou pro klub odvedli,“ dodal Pavel Hanák.

OBŘÍ POSILA ZE ZLÍNA?

Zoufat by ale přerovští fanoušci neměli. Dle informací Deníku má do MEO namířeno například jeden z nejúspěšnějších odchovanců posledních let Jakub Herman.

„S Kubou jsme jednali, ale má spoustu dalších nabídek jak z extraligy, tak první ligy,“ zůstává tajemný Pavel Hanák.

Extraligový Zlín už každopádně na svém webu potvrdil Hermanův odchod. Případný přesun extraligou ostříleného produktivního útočníka do rodného Přerova by byl opravdovou bombou. A nemělo by jít o jediný zajímavý přírůstek.

„Snažíme se získat za odcházející hráče náhrady a myslím, že už se rýsují zajímavá jména,“ naznačil Hanák.

Nové příchody klub chce začít oznamovat nejdříve 1. května, kdy se o slovo přihlásí nová hokejová sezona.

„V nové sezoně bude sestupovat více týmů, proto jsou jednání letos specifická. Kluby se předhánějí s nabídkami. Přesto věřím, že se nám podaří odcházející hráče dobře nahradit a vybudovat kádr, který bude znovu v lize hrát důstojnou roli,“ uzavřel Pavel Hanák s tím, že Zubři budou opět jednat také o střídavých startech z nejvyšší soutěže.

Touto formou v Přerově působili také Jan Mlčák, Jiří Suharda, Jan Dluhoš a Matěj Sebera, kteří se tedy vrátili do svých klubů.