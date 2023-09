/FOTO + VIDEO/ Hokejisté Přerova ve středu na ledě Kolína vstoupí do deváté sezony od návratu do druhé nejvyšší soutěže. Zatím ani jednou nechyběli ve čtvrtfinále, na což budou chtít navázat. S novými dresy, napojením na extraligovou juniorku, zato bez tradičního partnera či několika opor.

Tisková konference hokejistů HC Zubr Přerov před sezonou 2023/24 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Devátá sezona bude těžší než ty předešlé. Týmy posilují, nebude lehkého soupeře. Cíl nebude snadné splnit, ale věřím, že budeme dělat radost divákům, hrát důstojnou roli a do play-off opět postoupíme,“ řekl na tiskové konferenci před startem Chance ligy jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček.

Zmínil také výsledkově ne zrovna povedenou letní přípravu. Přerované v ní padli čtyřikrát z šesti utkání. „Určitě se úplně nepovedla. Byl jsem osobně v kabině a hráči to vnímají také, s o to větším úsilím půjdeme do utkání,“ slíbil Pluháček.

Hokejisté HC Zubr Přerov uspořádali tiskovou konferenci před startem sezony 2023/24. Mimo jiné na ní představili nové dresy. Robert SvobodaZdroj: Deník/Ivan Němeček

Pozitiva se dala najít na úvodní výhře ve Zlíně (3:0) i vydařeném zápase ve Znojmě (vítězství 4:3 v prodloužení), zdvižený prst naopak ukázala hlavně prohra 1:3 na ledě druholigového Vyškova.

„Škraloupek s Vyškovem tam nepatří. Je to pro hráče zpětná vazba, že se nedá hrát jen z podstaty,“ upozornil i hlavní trenér Robert Svoboda.

„Hledejme na tom i to pozitivní. Ukázali jsme si, že i Vyškov má nějakou sílu a my se nemůžeme spoléhat, že dokážeme porazit jen tak někoho. Tahle sezona bude strašně složitá, všechny týmy mají ambice na play-off,“ odhaduje kapitán Jiří Krisl.

Obměněný kádr

Do úvodního ligového střetnutí na ledě Kolína Zubři vstoupí poprvé v kompletním složení – i s útočníkem Jakubem Svobodou, který v přípravě nenaskočil ani jedinkrát.

Chybět naopak budou některé loňské opory – František Hrdinka zamířil do pražské Slavie, Zdeněk Okál do Komety, Rok Macuh do Olomouce, Matouš Kratochvil do Vsetína, Jan Süss bude působit ve Zlíně a Filip Dvořák po letech vyzkouší zahraniční angažmá ve Francii.

„Nevyhnuli jsme se bohužel citelnějším ztrátám. Je to i otázka peněz. Snažili jsme se ty hráče nějakým způsobem nahradit,“ řekl ke změnám sportovní manažer Pavel Hanák.

Mezi tahouny útoku by se z nově příchozích hráčů měli okamžitě zařadit navrátilci Darek Hejcman a Vojtěch Tomi. Obranu zase mají vyztužit juniorský mistr Finska Ondřej Cubo či dlouhán z Frýdku-Místku Jakub Adámek. Vytáhnout se v Přerově budou chtít zlínský odchovanec Lukáš Chludil a slovenská akvizice Richard Nemec.

První Polák v dresu Zubrů! Slusarczyk skóroval i proti Přerovu

Díky střídavým startům pak budou Zubrům pomáhat brankář Marek Stuchlík z Mladé Boleslavi, obránce František Němec a forvard Jakub Zembol z Komety Brno, z Vítkovic pak polský útočník Jakub Slusarczyk.

„Extraliga se rozbíhá v pátek, je možné, že se nám ještě nějaké další střídavé starty podaří vyřídit,“ nastínil Pavel Hanák s tím, že k Zubrům by měl z Vítkovic dorazit i slovenský bek Vojtech Zeleňák.

Návaznost s juniorkou

Další doplnění soupisky nabízí juniorský tým Přerova, který se vrátil do extraligy a nabízí jména, jako jsou gólman Martin Vojtek mladší, obránci Adam Holík, Dan Bárta, Jan Billa, Adam Tomiga či útočníci Matěj Halík, Ludvík Lysoněk, Tobiáš Kuchta či Jan Hanák. Ti všichni by si mohli připsat první start za přerovské muže.

„Pečlivě je sledujeme. Všichni mají šanci se ukázat v áčku. Máme tam už nyní podepsané a vyhlídnuté hráče, kteří vypadají zajímavě. Doplnění z extraligy juniorů je adekvátní,“ věří Pavel Hanák.

VIDEO: Dva zápasy, čtyři góly! Další z klanu Hanáků září v extralize juniorů

Karafiát nepřesvědčil

Hokejisté Přerova podlehli Havířovu 0:2. Jiří KarafiátZdroj: Deník/Jan PořízekNa zkoušce v Přerově byl také bratr Marka Stuchlíka Kryštof, který by mohl případně naskočit ze druhé ligy na střídavý start. Definitivně na zkoušce u Zubrů naopak překvapivě neuspěl zlínský forvard s poměrně bohatými extraligovými zkušenostmi Jiří Karafiát.

„Nepřesvědčil nás, že by patřil do osy týmu. Čekali jsme od něj daleko víc, což se bohužel nenaplnilo. Poslední sezony mu asi ublížily víc, než by se zdálo,“ vysvětloval Robert Svoboda. „Osobně mě to mrzelo, protože ho znám od juniorských let,“ dodal kouč.

Přiláká diváky kvalitní hokej?

Tématem jsou před začátkem nového ročníku tradičně i fanoušci, kteří v posledních letech ubývají (až na pár výjimek) na stadionech po celé republice.

„Nejvíce je přitáhneme kvalitním hokejem. Chystají se změny týkající se občerstvení na zimáku. Chceme být ve městě vidět, to je náš cíl,“ zmínil jednatel klubu Pluháček.

O to, že zvýšení vstupného na 170,- v den zápasu (140,- je cena v předprodeji) by mohlo odlákat některé fanoušky, strach nemá.

„Jde asi o desetiprocentní navýšení. Vzhledem k inflaci, tomu, jak nám rostou náklady například na led, nejde o dramatické zdražení,“ vysvětlil.

Problémem by nakonec nemusela být ani ztráta významného sponzora – společnosti Meopta. K naplnění rozpočtu pomohla lukrativnější marketingová smlouva s městem i příchod jiných partnerů.

„V současné složité době je problém navyšovat rozpočet klubu. Jsem rád, že jsme nyní podepsali smlouvu s dalšími třemi partnery, snažíme se tím nahradit ztrátu Meopty, která už v Přerově hokej podporovat nechce,“ uzavřel Tomáš Pluháček.

Změny v kádru Zubrů:

Příchody: Marek Stuchlík (Mladá Boleslav), Jakub Adámek (Frýdek-Místek), Ondřej Cubo (Lukko, Finsko), Darek Hejcman, Lukáš Chludil (oba Zlín), Richard Nemec (Skalica), Jakub Slusarczyk (Vítkovice), Vojtěch Tomi (Sokolov/Krakov)

Odchody: František Hrdinka (Slavia Praha), Ondřej Ševčík (Havířov), Matyáš Gréč (konec profesionální kariéry), Zdeněk Okál (Kometa Brno), Rok Macuh (Olomouc), Matouš Kratochvil (Vsetín), Filip Dvořák (Marseille, Francie), Jan Fencl (konec profesionální kariéry), Jan Süss (Zlín)