/FOTOGALERIE/ Nevyšlo to. Hokejisté Přerova si v domácím přímém souboji se Zlínem účast ve čtvrtfinále play-off Chance ligy před skvělou návštěvou nezajistili. Utkání rozhodl jediný gól, o který se po pravděpodobně neodpískaném zakázaném uvolnění Beranů postaral ex-přerovský obránce Martin Novotný.

Utkání 51. kola hokejové Chance ligy mezi Přerovem a Zlínem (0:2). Daniel Huf v akci | Foto: Deník/Jan Pořízek

Hosté v závěru pečetili gólem do prázdné klece na 0:2, trefil se Werbik, avšak nebyla to jen sporná úvodní branka, co rozhodlo o tom, že Zlín Přerov ve středu přeskočil v tabulce o bod a účast v elitní šestce bude mít v pátek ve svých rukou.

„Ten puk jsme měli na hokejce, zvojtili sami,“ pokrčil rameny přerovský trenér Michal Mikeska.

Zubři do utkání šli bez forvardů Máchy s Indrákem, zato s nečekaně rychle uzdravenými útočníkem Tomášem Doležalem a obráncem Vojtechem Zeleňákem. Mrzet je mohou čtyři nevyužité přesilovky, dvě už v první třetině.

„V první přesilovce nám ujeli sami na bránu. To nás rozhodilo. Je to škoda, protože Zlín v oslabení nějak suprově nehrál, ztrácíme kotouče po našich chybách,“ všiml si navrátilec do sestavy Tomáš Doležal.

„Naše úspěšnost přesilových her je velmi tristní. Jako celá realizace přesilovek,“ kroutil hlavou Michal Mikeska.

Hlavně ve druhé třetině Zlín Zubry přehrával a výsledkem byl Novotného gól, na který domácí nedokázali odpovědět. Ani při závěrečné power play. „Soupeř dal šťastný gól, v tu chvíli asi byl lepší. Nám se to nepodařilo dotáhnout,“ řekl Mikeska.

„Měli jsme málo šancí, byli jsme nedůslední. Největší rozdíl byl ve hře jeden na jednoho, tam nás soupeř přehrál. V útočném pásmu jsme se neudrželi pořádně na kotouči, nevytvořili tlak, neměli puky kolem brány,“ zmínil Tomáš Doležal.

Zubři si prakticky nevytvořili jasnou gólovou šanci, chyběl tlak do brány. Berani dali domácím ochutnat jejich vlastní medicínu s příchutí výborné defenzivy.

„Viděli jste někoho z našich hráčů před bránou? Já ne, nebyli jsme tam. Plán jsme měli, trénujeme dlouhodobě nějaké varianty, ale dnes jsme pro úspěch udělali málo,“ uzavřel nespokojený Michal Mikeska.

Šance na šesté místo znamenající přímou účast ve čtvrtfinále play-off však pro Zubry stále žije. Přerované by v pátek museli buď bodovat na ledě Třebíče a doufat ve zlínské zaváhání doma s Jihlavou, nebo Horáckou Slavii porazit vysokým brankovým rozdílem a dostat se tak před svého pátečního soupeře, který by měl stejný počet bodů.

HC Zubr Přerov – Berani Zlín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Novotný (Sedlček, Köhler), 60. Werbik (Novák, Riedl). Rozhodčí: Skopal, Zeliska – Štofa, Zídek Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 2103.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Zeleňák, Chroboček, Němec, Krisl, Adámek – Jakub Svoboda, Pechanec, Březina – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Ministr, Pšurný, Doležal – Dobša, Zembol, Goiš. Trenér: Mikeska.

Zlín: Huf – Riedl, Salonen, Warg, Čáp, Novotný, Zbořil, Suhrada – Köhler, Gago, Sedláček – Paukku, Holík, Šlahař – Süss, Werbik, Lang – Sedlák, Kindl, Novák. Trenéři: Srdínko, Kapuš.