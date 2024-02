OBRAZEM: Zlín, krasobruslařka i langoše přilákaly na zimák rekordní návštěvu

/FOTO + VIDEO/ Předehra play-off. Boj se Zlínem o elitní šestku tabulky na přerovský zimní stadion poprvé od 7. ledna loňského roku přilákal více než dvě tisícovky diváků, kdy do Meo Arény dorazil stejný soupeř. Nebyli to však jen Berani či klíčový zápas o přímou účast ve čtvrtfinále, co na zimák přilákalo rekordní návštěvu sezony. Najdete se na fotkách?

Atmosféra na hokejovém utkání Přerov - Zlín v únoru 2024 | Video: Deník/Ivan Němeček