Hokejisté Přerova doma proti pátému Sokolovu ukončili dlouhé čtyřzápasové čekání na bodový zisk. Prohra 1:2 po prodloužení je však již šestou v řadě. Zubři klesli na deváté místo prvoligové tabulky.

Hokejisté Přerova ve 23. kole Chance ligy padli se Sokolovem 1:2 po prodloužení. Michal Postava | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Potřebovali jsme vyhrát, abychom se trošku uklidnili, série porážek na tým samozřejmě dopadá. Nedá se nic dělat. Bereme každý bod, ale je jasné, že jsme chtěli tři,“ řekl po utkání přerovský trenér Robert Svoboda, který si po skončení zápasu musel od skupiny fanoušků po delší době vyslechnout i skandování „Svoboda, ven!“.

Ani Sokolov však neprožívá ideální období, jestliže Zubři čekali na body čtyři zápasy, Baník jen o jeden méně. Podle toho také vypadala většina utkání. Hrál se spíše defenzivní hokej, dvě třetiny dominovali oba brankáři.

„Bylo vidět, že se potkaly týmy, kterou nejsou úplně v klidu a pohodě. Trochu se to neslo celým zápasem – nikdo nechtěl udělat chybu, obě mužstva se víc soustředila na bránění. Věděli jsme, že budou rozhodovat individuální chyby nebo standardní situace,“ trefně hodnotil sokolovský kouč Tomáš Mariška.

Přerované vedli

Góly padaly až v závěrečné dvacetiminutovce. V čase 49:53 poslal po buly puk na Michajlova Ondřej Cubo. Zdálo se, že kotouč ještě trefil Romana Vlacha, první branka v přerovském dresu nicméně byla připsána přerovskému obránci.

„Popravdě nevím, kdo to dal. Nebavili jsme se o tom. Vlašák vyhrál buly na Ďolíka, ten mi to posunul a já střílel, spadlo to tam. Kdo to dal, je jedno,“ pokrčil hranický rodák Cubo rameny.

Vzápětí totiž Sokolov také po teči srovnal. A branka byla připsána ex-přerovskému obránci Martinu Weinholdovi, který svůj dosud jediný gól v sezoně dával doma taktéž Zubrům.

„Měli jsme víc dostoupit hráče. Spadlo to tam po nešťastných odrazech, ale stalo se. Neřekl bych, že jsme přestali hrát, štěstí pro ně, smůla pro nás,“ mrzelo Ondřeje Cuba.

Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém se do přečíslení dostali hostující Csamango s Osmíkem. První střelu ještě Postava kryl, puk si však vzal poté Osmík, chytře si počkal a předložil Csamangovi do odkryté brány. Bylo rozhodnuto.

„Myslím si, že to od nás bylo dobré utkání. Bohužel jsme neproměnili šance, které jsme měli,“ hodnotil Cubo.

„Výsledek napovídá o průběhu zápasu, byl velice vyrovnaný. Bohužel nedáváme šance, ani vyložené, což nás sráží dolů,“ je si vědom Robert Svoboda. „Klukům se nedá nic vyčíst, nechali tam úplně všechno. Bojovali, snažili se, ale nedopadlo to,“ dodal závěrem.

Nelichotivou sérii se Zubři pokusí ukončit v sobotu na ledě Jihlavy, ani v pondělí doma je pak nečeká lehký soupeř – úřadující mistr ze Zlína.

HC Zubr Přerov – HC Baník Sokolov 1:2p (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 50. Cubo (T. Doležal, Vlach) – 53. Weinhold (Kverka, Rohan), 62. Csamango (Osmík). Rozhodčí: Kubičík, Šico – Veselý, Peluha. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Střely na branku: 28:20. Diváci: 715.

Přerov: Postava – R. Černý, Kudělka, Chroboček, Krisl, F. Němec, Cubo, J. Adámek – Indrák, Pechanec, Březina – T. Doležal, Vlach, Jak. Svoboda – Nemec, Hejcman, Tomi – Goiš, Chludil, Mácha. Trenér: Svoboda.

Sokolov: Michajlov – M. Rohan, Mlčák, Rulík, Weinhold, Benda, Klejna – Přikryl, Kverka, Tomeček – Křemen, Vrdlovec, Csamango – V. Adamec, Osmík, Kysela – T. Rohan, D. Novotný. Trenér: Mariška.