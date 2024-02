Jedenáctou výhru ze čtrnácti letošních zápasů přivezli hokejisté Přerova z Chrudimi. Proti béčku Pardubic hrajícímu o účast v předkole play-off jim na výhru 4:3 v základní hrací době stačilo pouhých patnáct střel na bránu.

Trenér Zubrů Michal Mikeska | Foto: Deník/Jan Pořízek

Znovu tak zvítězil zodpovědný hokej směrem dozadu a efektivní hra do ofenzivy.

„Soupeři jsme nepustili moc šancí na to, aby nás pozlobil. Za stavu 4:2 jsme si mysleli, že už si to pohlídáme, nicméně přišlo ještě zdramatizování. Člověk samozřejmě potřebuje i trochu štěstí, ale celkově jsme podali velmi dobrý, koncentrovaný výkon,“ pochvaloval si přerovský trenér Michal Mikeska.

Gólem a asistencí se znovu blýskl útočník Lukáš Chludil, dvě gólové nahrávky přidal kapitán Jiří Krisl a o rozhodující trefu se nakonec v 58. minutě postaral Tomáš Pospíšil. Zraněného Richarda Nemce na centru druhé formace nahradil z marodky se navrátivší Darek Hejcman. Hosté postrádali i zraněného obránce Zeleňáka.

„Měli jsme velmi dobrou první třetinu. Předváděli jsme dobrý pohyb a na soupeře jsme byli dobře nachystaní. Druhé třetiny nám trošku nejdou, je to v nich pro nás takové zakleté. Ve třetí části jsme se ale zase vrátili k perfektnímu výkonu,“ řekl Michal Mikeska k utkání.

Zubři se tak po pondělní dohrávce 44. kola doma s Frýdkem-Místkem (17.30) mohou v případě výhry za tři body posunout do elitní šestky znamenající přímý postup do čtvrtfinále. Zároveň by si s předstihem pojistili stoprocentní jistotu předkola-play-off.

HC Dynamo Pardubice B – HC Zubr Přerov 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Rákos (Herčík), 16. Urban (Herčík), 59. Kaut (Zdráhal, Nedbal) – 5. Chludil (Krisl, Adámek), 16. Indrák (Krisl, Ministr), 44. Mácha (Březina, Němec), 58. Pospíšil (Hejcman, Chludil). Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Jindra, Maštalíř. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 383.

Pardubice B: Honzík – Hrádek, Zdráhal, Nedbal, Chabada, Tvrdík, Voženílek, Kubíček – Hrníčko, Kaut, Rohlík – Pochobradský, Mikyska, Urban – Žálčík, Rákos, Herčík – Zeman, Rouha, Lichtag. Trenér: Jirků.

Přerov: Postava – Kudělka, Němec, Černý, Chroboček, Cubo, Krisl, Adámek – Mácha, Pechanec, Březina – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Indrák, Pšurný, Ministr – Dobša, Zembol, Goiš. Trenér: Mikeska.