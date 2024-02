Nejvyšší výhra sezony, nejvýraznější porážka Jihlavy od návratu do druhé nejvyšší soutěže. Hokejisté Přerova v Pelhřimově deklasovali Jihlavu poměrem 6:2, rozhodli ve fantastické první třetině, kterou vyhráli 4:0.

Viktor Ujčík měl daleko ke spokojenosti. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„První třetina pro nás byla jak zlý sen, noční můra. Soupeř nám z osmi střel dal čtyři góly, to ho nakoplo a bylo vidět, že mu to psychicky hrozně pomohlo. Naopak my jsme najednou vůbec nevěděli, jak hrát a padla na nás deka,“ kroutil hlavou hlavní trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

„Nám nezvykle dobře vyšla první třetina. Kromě toho, že jsme hráli dobře, nám tam napadaly i góly,“ ohlédl se přerovský kouč Michal Mikeska.

Dva góly z přesilovky, dvě trefy Davida Březiny, dva kanadské body pro Lukáše Chludila i Romana Pšurného, který tak v historických klubových tabulkách produktivity Zubrů překonal legendárního obránce Radomíra Palu. Skvělá sobota pro Hanáky, kteří si udrželi svou pozici v elitní šestce a nyní už je jisté, že o přímou účast ve čtvrtfinále si to rozdají pouze se sedmým Zlínem. Ten nadále ztrácí dva body.

Pokukovat však Přerované mohou i po čtvrtém či pátém místě, případným soupeřem ve čtvrtfinále by byl někdo z trojice Prostějov, Litoměřice, Třebíč.

Dukla si naopak definitivně zavřela vrátka do první šestky tabulky, čtvrtým zápasem v řadě bez získaného bodu korunovala špatný závěr základní části a v posledních dvou kolech ještě bude muset hájit svou pozici v první desítce.

„Máme před sebou poslední týden, kdy se potřebujeme z této situace dostat. Je tam spousta práce, ale bohužel děláme zbytečné chyby a inkasujeme hloupé góly, což nás stojí zápasy,“ uzavřel Viktor Ujčík.

HC Dukla Jihlava – HC Zubr Přerov 2:6 (0:4, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 47. Kočí (Menšík, Cachnín), 49. Menšík (Toman, Kočí) – 3. Goiš (Jakub Svoboda), 4. Ministr (Adámek, Pšurný), 10. Hejcman (Pospíšil, Chludil), 12. Březina (Černý, Pšurný), 39. Chludil (Chroboček), 48. Březina (Krisl). Rozhodčí: Jaroš, Šico – Komínek, Polák. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 551.

Jihlava: Maláč (21. Beran) – Kočí, Dundáček, Koštoval, Strejček, Chvátal, Bilčík – Cachnín, Menšík, Čachotský – Šik, Havránek, Harkabus – Jungwirth, Toman, Štefančík – Brož, Pořízek, Jelínek. Trenér: Ujčík.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Adámek, Chroboček, Němec, Krisl, Cubo – Mácha, Pechanec, Březina – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Indrák, Pšurný, Ministr – Jakub Svoboda, Zembol, Goiš. Trenér: Mikeska.