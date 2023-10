Zubři v Sokolově neskórovali. Nebyli jsme horší, hodnotí kouč

Souboj tabulkových sousedů a možnost poskočit na třetí místo tabulky. To byl pro přerovské hokejisty duel 10. kola Chance ligy na ledě Sokolova. Zubři však na ledě Baníku padli 0:3 a je to právě jejich pondělní soupeř, kdo se posunul do elitní trojky tabulky. Přerované zůstávají pátí.

