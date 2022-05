Od našeho postupu jsme si se Zlínem vycházeli vstříc. Naši hráči chodili při zranění pomáhat do extraligy, za to se tady za ty roky protočila spousta hráčů, když jsme potřebovali pomoc my. Samozřejmě, že jde i o peníze. Bylo to pro nás finančně výhodné a letos to musíme něčím nahradit. Buď to pro nás bude o hodně dražší, nebo spíš půjdeme cestou zapojování našich mladých hráčů, kteří by měli dostat šanci.

Dražší, protože musíte získat více hráčů pod smlouvu?

Přeci jen, dva nebo tři hráči z extraligy v Chance lize, byť třeba na měsíc, to byla výrazná pomoc. Musíme ty hráče nahradit. Ať už jsou to platby za hostování, nebo smlouvy pro dané hráče. V tom je to samozřejmě pro nás velká nevýhoda.

Zlín vyhlašuje, že se chce do extraligy okamžitě vrátit. V tom případě se spolupráce obnoví?

To jsme se nebavili, zatím to neřešíme. Jsou v Chance lize a s tím jejich návratem… Oni sice vyhlásili postup, ale víme, jak je ta soutěž těžká. Může se stát cokoliv. Vše se bude řešit až v momentě, kdy se Zlín dostane zpátky do extraligy.

A co spolupráce s Kometou Brno, kde také dochází k určitým změnám? Pro fanoušky by byly zásadní střídavé starty pro nejproduktivnějšího hráče minulé sezony Jana Süsse.

Spolupráce s Kometou pokračovat bude, ale víme, že Brno má nějakou spolupráci s Třebíčí. Takže uvidíme, v jaké míře to bude. Pokud Honza Süss nebude plně vytížený, nebo ho nebudou stavět, věřím tomu, že se domluvíme na tom, aby mohl působit tady. Týkat se to může i dalších hráčů. S Kometou o tom jednáme, nějaká forma spolupráce by tam být mohla. Teď je to ale ještě předčasné. Kádr se tam tvoří a všichni její hráči teď trénují na letní přípravě v Brně.

Takže Jan Süss možná ano, co třeba další útočník Matěj Svoboda?

Předběžně jsme domluveni, že by se u nás tito hráči mohli objevit, pokud se nedostanou do kádru.

Jak přesně domluva s Kometou probíhá? Před startem sezony vám nabídnou sami hráče, kteří jsou k dispozici na střídavé starty?

Je to samozřejmě o domluvě a skoro každodenní komunikaci, jak to tam zrovna s kádrem vypadá. Pokud se jim hráč nevejde do sestavy nebo není vytížený, volá se a řeší, jak bychom to mohli udělat smluvně, jak by vycházely střídavé starty. Řeší se to ze dne na den.

Co případná spolupráce s dalšími extraligovými kluby? Napadají mě třeba Vítkovice.

Co se týká Komety a možná i Olomouce, bychom byli rádi, pokud bychom se na nějaké ať už větší nebo menší spolupráci domluvili. Co se týká Vítkovic, je tam ta možnost. Je tam Lukáš Klimeš, ale já pevně věřím, že Lukáš letos prokáže, že je to top gólman a bude tam mít své jasné místo. Vše se bude řešit při nástupu na led během srpna.

Všechna jména ještě zveřejněna nejsou, ale s týmem trénuje třeba obránce David Chroboček. Co další posily?

Žádná posila ještě není dotažená tak, abychom ji mohli zveřejnit. Prioritou pro nás bylo udržet tým tak, jak hrál na konci sezony. To se nám z větší míry podařilo. Některé změny byly nutné. Odešlo sice deset hráčů, z toho šest ale bylo na střídavé starty. Změnili jsme vlastně jen čtyři hráče, které se nám, doufám, podaří nahradit. Sháněli jsme jednoho beka místo Kuby Kubeše. Do útoku pak další jména. Myslím, že vše je na dobré cestě, během následujících čtrnácti dnů, tří týdnů všechno zveřejníme.

Zubři udrželi dvě stálice. Útok už se rýsuje!

Takže přijdou i zajímavá jména do útoku?

Dá se říct, že jo. Můžu prozradit, že je tady jeden návrat po roce. A pak se tady objeví jedno zajímavé jméno, myslím si, že i pro fanoušky. Mělo by to být dotažené nejpozději příští týden. Kádr vypadá velmi slušně i díky tomu, že zůstaly posily, které přišly na konci ledna – Jirka Goiš nebo Tonda Pechanec.

Pokračovat dle všeho v Přerově nebude Roman Pšurný. Jak jste s ním řešili jeho případný návrat?

S Romanem jsme mluvili několikrát, řešili to zleva, zprava. My jsme ale vzali jako náhradu Tondu Pechance, do toho se nám podařilo podepsat dalšího centra. Zůstali další tři centři z loňského kádru. Roman samozřejmě měl nějaké požadavky, my jsme mu něco nabízeli. On těch nabídek měl víc a musím říct, že nakonec to dopadlo asi pro všechny strany tak, jak mělo. Roman bude působit u konkurence. Myslím si, že jsme se rozešli v dobrém. Má už nějaké roky a ta nabídka pro něj byla perfektní. Rozhodl se ji akceptovat, myslím, že všichni jsme s tím v pohodě.