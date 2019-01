Přerov - V dlouhodobé části soutěže sice Zubři neměli s Uničovem příliš dobrou bilanci, ale tentokrát si na své konto připsali důležité vítězství, které může mít v rozhodující části sezony hodně velkou cenu. Ani jeden z týmů se dlouho nedokázal střelecky prosadit, rozuzlení ale nakonec přišlo v úvodu třetí třetiny.

Gólman Dalibor Sedlář. | Foto: DENÍK/David Klein

Momentem číslo jedna byla v první části hry uničovská pětiminutová přesilovka po faulu útočníka Lukáše Finsterleho. Domácí ji ale nedokázali zužitkovat, a to přerovským hokejistům dodalo ještě více elánu.

“Byl to výborný a zároveň hodně vyrovnaný zápas. V první třetině bylo důležité to dlouhé oslabení, které jsme dokázali ubránit,“ hlásil po utkání brankář Dalibor Sedlář.

To správné hokejové koření sice v prvních dvou třetinách chybělo, ale i tak se zápas musel líbit i tomu nejnáročnějšímu divákovi. Až na začátku třetího dějství se podařilo zlomit bezbrankový stav. Zubři se během krátké chvíle trefili do černého hned dvakrát a z náhlého šoku se už domácí nedokázali vzpamatovat.

“V podstatě zápas byl o tom, kdo dá první gól. Podařilo se nám dát dva na začátku třetí třetiny a tím se zápas vlastně rozhodl,“ říká Sedlář. Během druhé třetiny se ale současná brankářská jednička Zubrů několikrát hodně zapotila. Uničov byl totiž dvakrát velmi blízko gólu, ale ten mu zřejmě nebyl souzen. Nejdříve obránce Vlček doslova tygřím skokem zabránil na brankovišti puku v cestě za čáru a poté domácí z další stoprocentní šance nechali na horní tyčce branky pořádné razítko.

“Konečně jsme taky měli i trochu štěstí. Já myslím, že to k takovým důležitým zápasům určitě patří a všichni jsme za to hodně rádi, že se nám tady podařilo vyhrát,“ říká spokojeně Sedlář k dobrému vstupu do předkola play-off.

Také hlavní kouč Lubomír Oslizlo si pochvaloval hodně důležité vítězství, které dokázali přerovští hokejisté v Uničově vybojovat. “Z obou stran bylo utkání takové opatrnější a my jsme ho dokázali zvládnout. Snažili jsme se hrát disciplinovaně a kluci plnili to, co jsme si před zápasem v kabině řekli. A nakonec se dostavil úspěch,“ radoval se zkušený trenér.

Na vítězství v Uničově se velkým písmem také podepsala přerovská obrana. A pokud jí už nějaký ten puk utekl, tak situaci vždy dokázal vyřešit gólman Sedlář, který si nakonec připsal druhou vychytanou nulu v přerovském dresu.

“Obránci zahráli velice dobře a brankáři tak hodně pomohli. Sice tam občas bylo nějaké to okénko, ale to k hokeji prostě patří. Přečkali jsme to a řekl bych, že jsme v Uničově zaslouženě vyhráli,“ říká bez váhání přerovský kouč Oslizlo.

A nejen hokejisté byli vítězi. Na celé čáře to v Uničově vyhráli také přerovští fanoušci. Svému týmu připravili doslova domácí prostředí a během celého zápasu neúnavně hnali přerovské Zubry na cestě za úspěchem.

“Je to paráda, že naši fanoušci tím hokejem tak žijí. Všem hráčům to povzbuzování opravdu hodně pomáhá,“ pochválil trenér Lubomír Oslizlo skvělou atmosféru, kterou příznivci přerovského hokeje v Uničově vytvořili.

