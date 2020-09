„Mám teď v sobě hrozně moc emocí. Je to úžasný pocit. Těšil jsem se, až dostanu šanci v bráně a jsem rád, že to dopadlo takto,“ zářil dvacetiletý gólman po výhře 3:1.

Dane, v bráně jste se objevil i kvůli zranění po více než měsíci a půl. Jak náročné to bylo?

V přípravě jsem toho moc neodchytal, takže vlítnout takto do soutěžního utkání bylo trošku nepříjemné. Kluci mi ale ohromně ze začátku pomohli. Ve druhé třetině jsem měl víc zákroků, už jsem se do toho dostal a bylo to v pohodě.

Obrana v čele s Josefem Hrabalem a Filipem Králem odváděla perfektní práci?

Oba jsou to výborní obránci. Jde vidět, že Pepa Hrál extraligu i KHL. Jde na něm vidět, že ty zkušenosti má. Králík má ohromný talent a přehled o hře. Je příjemné mít před sebou takovou obranu. Je to i její zásluha. Komunikace je výborná, snad to takto bude pokračovat.

V zápase jste musel komunikovat i s rozhodčím, třikrát jste žádal přerušení hry, byly tam nějaké problémy s maskou?

Poprvé jsem dostal sníh do očí a potřeboval se otřít. Rozhodčí to pochopil, takže v pohodě. Ve dvou dalších případech se mi rozepnula helma.

Co ten inkasovaný gól? Dalo se mu nějak předejít a připsat si čisté konto?

Já jsem si tu situaci trošku blbě načetl. Myslel jsem, že je to dva na nula, ale bylo to dva na jedna. Trošku jsem počítal s přihrávkou, on mě tou střelou trošku překvapil.

Ve třetí třetině jste se ale v brankovišti roztáhl a betonem chytil jasný gól na 2:2. Klíčový moment?

Byla to podobná situace, jako když jsem dostal předtím tu tyčku. Tam jsem měl obrovské štěstí. Pak už jsem věděl, že to hrají takhle. Pohlídal jsem si to a měl i štěstí, že to nezvedl do víka.

Dnes vás během zápasu poprvé několikrát vyvolávali přerovští fanoušci. Pomohlo vám to?

Atmosféra byla neskutečná. Chtěl bych jim moc poděkovat, úžasné. Určitě mi to pomohlo. Ze začátku toho na mě moc nešlo. Nechci říct, že bych byl nervózní, ale nejistota tam je. Pár zákroků na konci první třetiny mi taky pomohlo.

Jak velkou vzpruhou je pro vás takový výkon a výsledek?

Určitě mi to pomůže v sebevědomí, zkusím si z toho vzít to dobré. Ale s trenérem se taky podíváme na video a vezmu si z toho i špatné věci, ze kterých se ponaučím, protože určitě tam nějaké byly.

Příští domácí zápas vás čekají Litoměřice, kde jste také působil. Bude to pro vás pikantní duel?

Speciální to určitě bude. Ale ne tak jako derby s Prostějovem. To pro mě bude hodně speciální (usmívá se).