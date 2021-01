Symbolicky proti týmu, který v druholigovém finále v roce 2015 potopil rozhodujícím gólem bruslí, prožil vítězný návrat do hry. Na ledě strávil první dvě třetiny. V té druhé byl u obratu z 0:2 na 3:2.

„Měli jsme s trenérem domluvu, že uvidíme, jak to bude vypadat. Navíc byl ještě Honza Václavek, točilo se to tam. Nakonec se to tak vyhodnotilo – asi abych se první zápas úplně nepřetáhl,“ řekl Goiš v pozápasovém rozhovoru pro klubový web.

Doba úplné rekonvalescence tak trvala přibližně čtyři měsíce. V posledních týdnech už populární forvard naplno trénoval s týmem.

„Vypadalo to blbě. Pořád jsem si myslel, že to nebude tak vážné, ale bylo tam zasažených hodně šlach plus sval. Nebylo jednoduché dostat se do toho zpátky,“ přiznal jednatřicetiletý tvrďák.

„Se sádrou jsem doma v podstatě jenom ležel. Po zhruba dvou měsících mi ji sundali a o berlích jsem na nohu pomaličku začínal znovu chodit,“ popsal.

Během své letošní premiéry v Chance lize strávil na ledě necelé čtyři minuty ve čtvrté formaci vedle Roka Macuha a Jana Štefky.

„Neměl jsem na sebe velká očekávání, ale nebylo to špatné. Noha byla naštěstí v pohodě, držela, takže jsem to nějak přežil,“ zasmál se.

„Šance jsme měli, mně osobně ale ještě chybí herní jistota na puku. Ice-time sice není takový, jako býval dřív, ovšem budeme se snažit pomoct týmu jinak,“ prohlásil zlínský odchovanec.

Hlavní je, že zkušený útočník je zpátky ve hře. „První zápas je vždycky euforie, v dalších už se bude projevovat fyzička. Uvidíme, jaké to bude. Pořád mám čas do konce března, do hlavní části sezony, abych to dohnal,“ uzavřel Jiří Goiš.