Ti se po čtyřech porážkách 1:2 v řadě nachází nečekaně až na 14. místě tabulky, což by znamenalo baráž o setrvání v Chance lize. Zubři tak „lepší hokej“ potřebují jako sůl! A ne jen o jednu kapku.

Tým, kteří odborníci před sezonou tipovali často mezi tři největší favority celé soutěže, se nevídaně trápí a po sobotní prohře s Vrchlabím to vypadalo, že špatně je snad úplně všechno.

Žalostné návštěvy a atmosféra na jindy vyhlášeném zimáku, mlčící kotel, unáhlený odchod letitého tahouna Pšurného, jasně nejhorší přesilovky v lize, nízká produktivita forvardů, od kterých se čekaly velké věci… Nepomáhá ani výměna trenérů, ani dobré výkony gólmanů. Co by mohlo „slavné Meoptě“ do žil nalít lepší hokej? Snad jen případný dnešní triumf v Litoměřicích nad lídrem tabulky.

Jeden gól nestačí. Zubři padli i s Vrchlabím a už jsou čtrnáctí