Ta se nakonec po úvodních třiceti kolech rozdělila na „lepší“ a „horší“ osmičku, která si to nyní čtyřkolově opět rozdává mezi sebou.

Nechme stranou to, že většina klubů hlasovala pro jinou variantu, což mělo pro svaz, jak se později ukázalo, prý pouze „doporučující charakter“. Zajímavé je sledovat novinku v praxi. A není to úplně pěkný pohled, pokud tedy upřeme svůj zrak do ochozů. Na to možná nejzásadnější, na návštěvnost na zimních stadionech.

I v Přerově, kde je hokej sportem a snad i kulturní událostí číslo jedna, klesly návštěvy během druhé části Chance ligy na průměrných 1460 diváků na zápas. Na poslední tři duely přišlo méně než 1200 lidí, ostatní už prostě například Poruba třikrát během dvou měsíců nelákala. A to, prosím, Zubři okupují druhé místo tabulky.

Jenže co by za podobná čísla dali třeba v Prostějově? Na klíčový souboj o předkolo play-off proti Frýdku-Místku přišlo 355 diváků. Paradoxem je, že právě Jestřábi patřili mezi pět klubů, které před sezonou oficiálně uvedly, že nový herní systém se jim líbí a rozhodně se přiklánějí pro tuto variantu. Realita už tak líbivá nebude.

Divácký úbytek pociťuje i jihlavská Dukla, která se překvapivě mezi elitní osmičku neprokousala a nyní tak musí jezdit do Kadaně nebo Sokolova. Jihlava ovšem nejspíš bude moci své fanoušky potěšit a výrazněji přilákat za pár týdnů během vyřazovacích bojů, což v případě Prostějova začíná být sci-fi. Také Dukla nicméně před startem ligy hlásala, že varianta s horní a dolní osmičkou tabulky je tou nejlepší. Asi ale počítala s jinými výkony na úvod.

Že by hokejová karma?