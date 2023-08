Svůj první přípravný zápas před novou sezonou už mají za sebou i hokejisté Přerova. Zubři v něm ve Zlíně změřili síly s letošním vítězem Chance ligy a díky brankám Hejcmana, Indráka a Tarnoczyho mohli oslavit vítězství v poměru 3:0. K tomu svými kvalitními zákroky přispěl i brankář Michal Postava.

Trenér prvoligových hokejistů Přerova Robert Svoboda po výhře ve Zlíně v rámci přípravy. | Video: Břenek Martin

„Pro oba týmy to byl první zápas v přípravě. Jak my, tak i Zlín stále zkoušíme kluky, kteří by mohli doplnit kádr," říkal po zápase přerovský kouč Robert Svoboda.

Zubři se i přes lepší start Beranů mohli radovat už v osmé minutě, když nabídnutou přesilovku využil střelou pod břevno z levého kruhu Darek Hejcman. A za dalších sedm minut bylo domácí publikum zmrazeno podruhé. Postaral se o to Daniel Indrák, kterému se vyplatilo dobré postavení u branky, kde se puk po střele Tarnoczyho odrazil od jeho nohy až za Hufova záda. Domácí Lang následně zamířil pouze do tyče, a ta se do kabin šlo za stavu 2:0 pro hosty.

Potřetí se puk v síti zlínského gólmana zatřepetal už po dvou minutách prostřední části, kdy dvacetiletý Patrik Tarnoczy dorazil do branky Hufem vyražený puk po Dobšově střele. Přerovští pak mohli další gól přidat při čtyřminutovém vyloučení Vaculíka, puk za záda zlínského gólmana už ale počtvrté nedostali.

Kozlovice v MOL Cupu končí, nestačily na Vsetín. Rozhodl sporný moment?

A nepodařilo se jim to ani ve třetí dvacetiminutovce, kdy své nadějné pokusy v gól neproměnili jak Konečný, tak ani Adámek. V samotném závěru pak Berani sevřeli Zubry v jejich obrannném pásmu, několikrát se však vyznamenal brankář Michal Postava.

„Začátek patřil domácím, šli do toho fest. Utkání mělo velmi solidní tempo, my jsme v něm byli produktivnější. Celkově šlo o velice dobrý zápas, který splnil to, co jsme od něj očekávali," doplnil na závěr Robert Svoboda.

Přerov tak vstoupil do přípravy vítězstvím, na které se bude snažit navázat již za týden, kdy se oba celky střetnou znovu, tentokrát už ale na Hané.

Zdroj: Kopl Libor

Berani Zlín - HC Zubr Přerov 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Hejcman (Černý, Tomi), 15. Indrák (Tarnoczy, Černý), 23. Tarnoczy (Dobša, Chroboček). Rozhodčí: Šiška, Škach – Blažek, Jurčík. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Zlín: Huf – Suhrada, Riedl, Zavřel, Husa, Talafa, Burian, Nábělek – Schlekmann, Werbik, Sedláček – Lang, Sadovikov, Pilát – Čechmánek, Huhtela, Sedlák – Vaculík, Heš, Novák. Trenér: Miloš Říha ml.

Přerov: Postava – Adámek, Černý, Hanák, Cubo, Holík, Chroboček, Bárta – Tomi, Hejcman, Hradil – Krupa, Indrák, Svoboda – Dobša, Karafiát, Tarnoczy – Chludil, Nemec, Konečný. Trenér: Robert Svoboda.

Zdroj: Kopl Libor

Zdroj: Kopl Libor

Zdroj: Břenek Martin