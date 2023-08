Přesně po týdnu se znovu mezi sebou střetli přerovští Zubři a zlínští Berani. A konečný výsledek byl úplně na chlup stejný, tedy 0:3. Rozdíl byl pouze v tom, že tentokrát se hrálo na Hané. Hosté v každé třetině přidali za Postavova záda po jednom gólu a trefili se za ně Süs, Schlekmann a Lang.

Příprava: Zubr Přerov - Berani Zlín (17.8.2023) | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Oba týmy nastoupily v úplně jiných sestavách než minulý týden. Produktivita tentokrát byla na straně soupeře," říkal po zápase přerovský trenér Robedrt Svoboda.

Už po necelých třech minutách utkání odešel na trestnou lavici za podrážení domácí Chludil a Berani trestali. Na konci čtvrté minuty se totiž bekhendovou střelou z levé strany prosadil Jan Süs, který ještě v minulé sezoně hájil barvy Zubrů. Při následné přesilovce domácích pak vpřed ujel Vlach a napálil Postavovu tyč. Oba celky si pak vyměnily po několika šancích, další gól už však v úvodní dvacetiminutovce nepadl.

Na začátku druhé části měli Zubři několik dobrých šancí na vyrovnání. Svoboda a dvakrát ani Tomi při dvojnásobné přesilovce však Kořénka v brance Zlína nepřekonali. A tak se ve 31. minutě prosadili znovu hosté, když se střelou z mezikruží prosadil maďarský útočník Márk Schlekmann. Zubři měli v posledních pěti minutách další zajímavé šance, druhá siréna však stadionem zazněla za stavu 0:2.

„V první třetině to z naší strany nebylo úplně dobré, vstup do zápasu jsme měli horší. Ve druhé třetině jsme výrazně přidali a vytvořili jsme si spoustu brankových příležitostí, které musejí skončit gólem," pokračoval přerovský lodivod.

Po necelých dvou minutách třetí periody mohli jít Valaši už do tříbrankového vedení. Fin Huhtela však tečoval Zbořilovu střelu jen do tyče a vzápětí z mezikruží přestřelil. Třetí zlínská branka však nakonec přišla, a to na konci 54. minuty. Po ubráněném oslabení přihrál Vlach Martinu Langovi a ten se z prostoru mezi kruhy nemýlil. O dvě minuty později pak mohl alespon snížit přerovský Chludil, na Kořénka však nevyzrál. Berani tak Zubrům oplatili prohru z minulého týdne ve stejném gardu, tedy 3:0.

„Neproměnili jsme přesilovku pět na tři, nicméně na přesilovkách budeme ještě pracovat. Byly tam ale i dobré věci. Mrzí nás, že jsme nedali ani gól a nepotěšili jsme diváky," uzavřel Robert Svoboda.

Příští přípravák odehrají Svobodovi svěřenci už v úterý 22. srpna, když se doma postaví dalšímu valašskému celku, tentokrát ze Vsetína.

HC Zubr Přerov - Berani Zlín 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Süss (Lang, Peluha), 31. Schlekmann (Huhtela), 54. Lang (Vlach). Rozhodčí: Cabák, Rapák – Bezděk, Peluha. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 802.

Přerov: Postava – Kudělka, Cubo, Krisl, Němec, Adámek, Chroboček, Hanák – Březina, Indrák, Doležal – Tomi, Hejcman, Svoboda – Goiš, Nemec, Hradil – Tarnoczy, Chludil, Dobša. Trenér: Robert Svoboda.

Zlín: Kořének – Čáp, Mikel, Talafa, Suhrada, Zbořil, Novotný, Riedl – Pospíšil, Kindl, Sedlák – Lang, Vlach, Vaculík – Sadovikov, Huhtela, Schlekmann – Čechmánek, Gago, Süss. Trenér: Miloš Říha ml.