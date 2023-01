„Po dvou prohrách jsme nebyli v lehké situaci. Po Slavii jsme si něco vyříkali a já si myslím, že to bylo velice přínosné. Každý řekl, co má na srdci a podle toho jsme některé věci změnili," zahájil své pozápasové hodnocení prostějovský kouč Aleš Totter.

Zápas započali mnohem lépe domácí Jestřábi, když na konci druhé minuty ukázal krásné bekhendové zakončení po Jandusově přihrávce zprava Petr Hašek. Oba celky se pak, tak jak se na správné derby sluší, bily o každý puk a připravily si řadu zajímavých šancí, další gól už ale v této části zápasu nepadl.

Ve druhé třetině se pak žádná ze soupeřících stran dlouho nemohla dostat do kloudné šance. Až pak ve 34. minutě vyslal z místa mezi kruhem a modrou čárou puk na Postavu Vlach a jeho střelu ještě šikovně tečoval Tomáš Jiránek - 2:0. To ale nebylo pro tuto dvacetiminutovku vše. Rutinní nahození Tomáše Doležala totiž nachytalo gólmana Pavelku v nedbalkách a rázem bylo znovu o co hrát. Hosté pak ale neproměnili přesilovku a vstříc druhé přestávce se odcházelo znovu za nejtěsnějšího možného vedení domácích borců.

„Byl to nervózní zápas z obou stran, ve kterém se střídaly dobré pasáže s horšími. Pomohl nám první gól. Bohužel ale vždy, když jsme se dostali do dvoubrankového vedení, jsme rychle inkasovali a neměli tak potřebný klid," pokračoval domácí trenér.

Ve třetí části padaly góly už od začátku. Nejdříve po dvou a čtvrt minutě zvýšil na 3:1 střelou od modré Robin Staněk a už o dvě minuty později vrátil Zubry zpátky do hry ranou zpoza levého kruhu Matouš Kratochvíl. Veliká bitva na prostějovském ledě pokračovala i nadále a hráči obou týmů si skutečně nic nedarovali. Hosté to v závěru zkusili i bez brankáře, i přesto ale jednobrankovou ztrátu už smazat nestihli.

„Myslím si, že pro diváky to bylo atraktivní utkání. Také jich přišlo dost a vytvořili parádní atmoféru, za což jim děkujeme. V první části jsme nehráli ten hokej, který jsme hrát chtěli Soupeř nám pak odskočil na více gólů," pokyvoval hlavou zklamaný přerovský lodivod Petr Dočkal.

„Od druhé dvacetiminutovky jsme pak začali hrát aktivněji, dostali se do utkání a vytvořili si i nějaké šance. Bohužel jsme jich ale hodně neproměnili a hned na začátku třetí třetiny inkasovali. Až do konce to pak bylo o tom jednom gólu. Bohužel jsme ho nedali," dodal.

Jestřábi tak vyhráli již druhé ze tří letošních derby a vzali si tak zpět páté místo, když právě Zubry přeskočili o pouhý jeden bod.

„Jsem rád, že jsme to zvládli a udělali radost našim fanouškům," uzavřel Aleš Totter.

Další fotografie budou doplněny.

LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Hašek (Jandus, Poledna), 34. Jiránek (Vlach, Valenta), 43. Staněk (Hašek, Maruna) – 37. Doležal (Dluhoš), 45. Kratochvil (Okál, Krisl). Rozhodčí: Koziol, Kubičík – Bezděk, Kučera. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 2780.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Hamšík, Bartko, Malák, Pěnčík, Poledna, Staněk – Veselý, Vlach, Jiránek – Illéš, Ostřížek, Burian – Jansa, Venkrbec, Slanina – Maruna, Hašek, Jandus. Trenér: Aleš Totter.

Přerov: Postava – Chroboček, Dluhoš, Gréč, Černý, Ševčík, Krisl – Jakub Svoboda, Pechanec, Březina – Okál, Dvořák, Doležal – Jan Svoboda, Kratochvil, Indrák – Fencl, Macuh, Goiš. Trenér: Robert Svoboda.