Tři útočné formace mohou nyní poskládat přerovští Zubři. Devátým forvardem na oficiální soupisce pro ročník 2019/2020 je Filip Dvořák. Dvaadvacetiletý odchovanec Komety Brno se na Hané ukáže už v páté sezoně za sebou.

Filip Dvořák | Foto: Deník / Ivan NěmečekDeník/Jan Pořízek

Už v únoru 2016 se poprvé objevil v prvoligovém dresu Přerova. Tehdy byl jako osmnáctiletý mládežnický reprezentant velkou nadějí Komety, za sebou měl dokonce už i pár startů v extralize. „Chlapský hokej je trošku jiný. Hráči jsou chytřejší, silnější a je to rozdíl. Byl to můj první zápas, takže jsem si moc nedovolil, doufám, že se to bude zlepšovat,“ řekl tehdy Deníku po prvním duelu za Zubry.