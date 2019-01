Zlato v roce 2011 z domácího šampionátu a pak dlouhý, pětiletý medailový půst. Čekání na inline hokejovou medaili z prestižního mistrovství světa IIHF letos končí.

Přerovští Mikuláš Zbořil (vlevo) a Jakub Ferenc dovezli bronz z MS IIHF v inline hokeji | Foto: archiv M. Zbořila

Vydatnou měrou k tomu přispěla dvojice přerovských bojovníků Jakub Ferenc a Mikuláš Zbořil. V sobotu v Bratislavě vybojovali v zápase o třetí místo se Švédskem obrovsky cenný bronz. Zbořil tým k vytoužené placce navíc dovedl coby kapitán.



Pro hráče IHC Night Birds a HC Zubr Přerov se jednalo o druhý šampionát IIHF, za sebou už ale má také loňské zlaté mistrovství federace FIRS. Letošní turnaj je ale prestižnější záležitostí, už protože je vše srovnatelné s klasickým hokejovým vrcholem sezony, který pořádá stejná organizace.



„Je to obrovský úspěch. Pět let se nedovezlo nic, až letos medaile. Jsem z toho nadšený. Měl jsem trošku počáteční nervozitu, protože týmy mají velkou kvalitu, ale vše do sebe zapadlo, kabina šlapala, za mě to bylo jedno z nejlepších mistrovství, co jsem zažil," pochvaloval si Mikuláš Zbořil.



Lehce nervózní a překvapený mohl být i z kapitánského céčka, které vyfasoval před zahájením šampionátu.

„Je to pro mě obrovská čest, vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem, že kapitán budu jen na dva přípravné zápasy. Pak jsme ale rozbalovali dresy pro mistrovství a bylo tam céčko. Říkal jsem si, že to je teda průšvih," smál se Zbořil, ale vše nakonec zvládl na jedničku.

ZBOŘIL BYL KAPITÁN - STMELOVAČ

„Nemusel jsem nikoho napomínat nebo tak, ani jsem nebyl v té pozici. Byli tam kluci, kteří hráli třeba své patnácté mistrovství světa. Já jsem byl spíš takový stmelovač než lídr. Pro mě to byla obrovská zkušenost a velká čest. Myslel jsem, že tohle se mi nikdy nepovede. Jsem z toho ještě pořád vykulený, ale byla to bomba," usmíval se třiadvacetiletý obránce, který se v loňské sezoně vypracoval ve stabilní členy kádru prvoligových Zubrů.



Nechybělo navíc moc a český tým by si z Bratislavy odvezl ještě cennější kov. Ve skupině však skončil na druhém místě a už v semifinále se tak měl potkat s pozdějším vítězem a favoritem turnaje ze Spojených států. Češi po přetahované padli 4:5 a museli jít do duelu o bronz. Nepomohly ani dvě branky Mikuláše Zbořila.



„Je to velká škoda. Kdybychom Finy v základní skupině na nájezdy porazili, tak bychom Ameriku potkali až ve finále. Odehráli jsme s ní nejvyrovnanější zápas ze všech. Musím ale uznat, že byla o kousek lepší," popisoval český kapitán.



Do vitrínky si ale může pověsit další cennou medaili z hokeje na kolečkách. K titulům juniorského mistra světa, a zlata z loňského seniorského šampionátu FIRS přidává trošku méně cenný kov, který se ale těm ostatním ve sbírce i tak minimálně dokáže vyrovnat.



Zápasy ČR na MS:

Základní skupina:

ČR - Švédsko 3:2 (Zbořil 1+1)

ČR - Finsko 6:7sn (Zbořil 0+2, Ferenc 0+1)

ČR - Německo 6:4

Čtvrtfinále: ČR - Kanada 8:2 (Zbořil 0+2, Ferenc 0+1)

Semifinále: ČR - USA 4:5 (Zbořil 2+0, Ferenc 0+1)

O 3. místo: ČR - Švédsko 5:2