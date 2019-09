„Krásný návrat,“ měl radost po výhře 7:0. Hned po zápase ovšem zamířil zpět do Brna. V Kometě však pro první dva extraligové duely plnil roli trojky. Uvidíme jej v Přerově častěji?

Lukáši, jaký byl návrat do soutěžního utkání v Přerově?

Návrat to byl krásný, vyhrálo se s nulou vzadu, takže super. Myslím, že přišlo i hodně diváků (1733, pozn. red.) na to, že bylo pondělí a přijela Kadaň.

Jak hodnotíte zápas s Kadaní?

Samozřejmě nám hodně pomohly góly na začátku, pak už se hrálo líp. Byla to zase taková klasická Kadaň, která hraje jenom dopředu a dozadu ji to moc nebaví.

Po většinu utkání jste ale moc práce neměl, bylo těžké udržet se v koncentraci?

Ano, to jsou pro gólmana nejhorší zápasy. Naštěstí tam nebylo nic tak nebezpečného a nic tam nepropadlo. Takže jsem rád.

Ve třetí třetině Kadaň přeci jen hlavně v přesilovkách měla nějaké šance, aspoň tam jste si zachytal?

Něco už tam bylo. Kluci už za toho stavu i začali trošku vymýšlet (usmívá se). Už se tam otvírala okénka, ale oni to dnes moc dobře nezakončovali, takže to dopadlo dobře.

Užil jste si závěrečnou děkovačku s fanoušky?

Jasně. To mi chybí. Sleduji všechny zápasy Přerova, byl to fakt krásný návrat, moc fanouškům děkuji.

Nevymýšlel jste pro návrat nějakou speciální oslavu?

Byla to klasika, dneska se ani úplně nehodilo vymýšlet nějaké šaškárny (usmívá se).

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte v Přerově?

Dozvěděl jsem se to někdy v pátek, na trénink jsem přijel už v sobotu, takže jsem se na to mohl lépe připravit. Já vždy přijedu rád a budu moc rád, když klukům pomůžu. Jak se to ale bude vyvíjet dál, nebo co bude, to nedokážu říct. Každý zápas je pro mě super.

Zatím jste se v Kometě dostal do brány jen ve dvou přípravných utkáních. Dá se říct, že čekáte na šanci?

Čekám, jak říkáte, čekám. Nějak jsem to tam moc s nikým neprobíral. Prostě trénuji a čekám, jak se to vyvine.