Čekal ho závěrečný týden v přerovském dresu, tak se do toho pořádně opřel. Obránce Jiří Krisl vstřelil v posledních čtyřech zápasech Zubrů čtyři góly. Ten z derby v Prostějova mu sice nebyl uznán, i tak perfektně završil povedené angažmá na Hané. To však nakonec trvalo pouze měsíc.

Krislův návrat do Frýdku-Místku byl pro Přerovany nepříjemnou a nečekanou zprávou.

„Tým se to dozvěděl až po zápase v Kadani, ale my to víme už asi čtrnáct dní. Jirka je neskutečný profík, přijde mi, že od té chvíle, co se dozvěděl, že se bude muset vrátit, šel jeho výkon ještě více nahoru. Samozřejmě nám bude chybět, ale myslím, že to zvládneme i bez něj,“ věří hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

EMOTIVNÍ LOUČENÍ

Středeční duel s Kladnem tak pro Krisla musel být emotivní. Za prvé – opět se střelecky prosadil.

„Dostal jsem přihrávku po modré od Čerňase (Roberta Černého, pozn. red.), plácl jsem do toho a spadlo to tam. Mám teď momentálně štěstí, tak mi to tam padá,“ usmíval se po utkání.

Za druhé – Přerované i díky jeho příspěvku podali asi nejlepší výkon sezony a Rytíře zničili poměrem 6:2.

„Řekl bych, že jsme předtím v koncovce neměli štěstí. Jsem jenom rád, že jsme mu šli naproti a dotlačili to tam silou vůle,“ ohlížel se Jiří Krisl.

Za třetí – přerovský kotel jeho jméno vyvolával už během utkání, třeba i po jednom z povedených hitů. O tom, kdo rozezpívá oslavné chorály při závěrečné děkovačce, bylo také jasno.

„Je to taková odměna za to, že jsem tady odvedl asi celkem slušnou práci. Já fanouškům děkuji, byli skvělí,“ rozplýval se havířovský odchovanec.

TĚŽKÝ NÁVRAT

Výsledek? Přesun z Přerova zpátky do Frýdku pro Krisla nemůže být jednoduchý. Takový vztah s fanoušky si u Rysů nevybudoval ani zdaleka, o produktivitě a přínosu pro tým je zbytečné se bavit.

„Samozřejmě, že mě to mrzí. Nebudu tady něco mlžit. Tak je to ale prostě nastavené. Já se ve Frýdku zase budu snažit o co nejlepší výkony. Rád bych na jednu stranu zůstal, ale nejsem nějak negativní a beru to tak, jak to je,“ zachoval Jiří Krisl naprostou profesionalitu.

Statistiky hovoří jasně. Celkem 32 utkání ve Frýdku rovná se tři góly a pět asistencí. Za devět zápasů v Přerově stihl Krisl tři (regulérní) góly a čtyři asistence.

„Je to tím, že hraji a jsem hodně vytížený, což jsem později ve Frýdku nebyl. Tady mi dali šanci, doufám, že jsem ji využil a pomohl Přerovu co nejlepšími výkony. Děkuji za tu důvěru,“ vzkázal ještě 33letý bek.

Celkové hodnocení jeho působení u Zubrů tedy bylo snadné.

„Jednoznačně, tady není co dodat. Bylo to luxusní, ještě jednou děkuji lidem, kteří mi tady pomohli a dali mi šanci,“ zopakoval Jiří Krisl.

S přerovským klubem jednal už před sezonou. Nakonec se rozhodl pro Frýdek. Je zbytečné řešit, zdali to bylo dobré rozhodnutí. Před další sezonou možná přijde druhá šance, kdo ví.

„Určitě bych se nebránil nějakému jednání. Teď je to předběžné, asi bych to teď neřešil. Momentálně jdu do Frýdku, dokončíme sezonu, pak se to vše bude řešit,“ uzavřel důrazný zadák.