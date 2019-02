Asi dvacítka z nejvěrnějších fanoušků HC Zubr Přerov ve středu zavítala do restaurace Zimní stadion, aby podiskutovala s vedením klubu na jedinečné otevřené besedě.

Fanoušci kladli vedení HC Zubr Přerov různé otázky. | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Když jsem před lety začínal, tak jsem se scházel s pár z vás. Chtěl bych to obnovit ve větším formátu, udělat z toho tradici, je to lepší, než si dopisovat třeba přes digitální média,“ řekl na úvod jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.

Příznivci se tak dozvěděli o důvodech nedávné změny trenérů, některých novinkách a budoucnosti kádru A-týmu nebo třeba to, že Roman Pšurný by se měl stát kmenovým hráčem Přerova.

Dvouhodinového setkání s fanoušky se zúčastnil kromě Tomáše Pluháčka také sportovní manažer Pavel Hanák, trenér A-týmu a sportovní manažer mládeže Vladimír Kočara, marketingový manažer Ondřej Hnila a koordinátorka marketingových a charitativních projektů klubu Martina Hrušková.

KOČARA JAKO BUDOUCÍ ASISTENT?

Co se týče nedávných novinek v realizačním týmu „áčka“ Zubrů, byla změna trenérů i vzhledem k posledním skvělým výsledkům akceptována velmi dobře.

„Nebyli jsme spokojeni s umístěním týmu a předvedenou hrou, která měla klesající tendenci. Teď můžeme říct, že to pomohlo. Obraz hry se změnil, za mě hrajeme hokej, který jsme chtěli a představovali si,“ chválil Pavel Hanák.

Trenér Vladimír Kočara nezapomněl poděkovat největším srdcařům z řad fanoušků, kteří neváhají za Zubry najezdit stovky kilometrů i na ty nejvzdálenější výjezdy. Ani ti na besedě nechyběli.

„Rezonuje to v kabině, borci tady jedou přes celou republiku, hráči to od nás pak slyší v kabině a díky tomu se nám venku daří a kluky to baví,“ poznamenal Kočara.

Řeč se pochopitelně stočila také na další setrvání momentálně velmi úspěšného hlavního trenéra u A-týmu.

„Přemýšlíte pořád o novém trenérovi, nebo to necháte Láďovi Kočarovi, který si to zaslouží,“ zaznělo od tazatelů. Slovo si pak vzal sám Vladimír Kočara.

„Pro mě je prioritně důležitá mládež, tam se cítím nejlépe. Dohodli jsme se, že u áčka budu do konce sezony, v pozici hlavního trenéra pak určitě být nechci. Padají tam názory, že bych se mohl stát asistentem. Ale samozřejmě, pokud bude potřeba, nedělá mi problém trénovat kohokoliv,“ prozradil kouč a vyzdvihl aktuální spolupráci s Jiřím Sklenářem, Pavlem Neumanem i Pavlem Hanákem.

„Je to o týmu. Kluci nás všechny akceptují, věří tomu, to pak na hře musí jít vidět,“ dodal Kočara.

„Je to do konce sezony, nechceme oslabovat mládež. Otázka hlavního trenéra A-týmu je pro další sezonu ještě otevřená, uvidíme, kdo to nakonec bude,“ uvedl Tomáš Pluháček.

Je tedy možné, že ještě dojde na přemlouvání Kočary, aby zůstal u „áčka“? Uvidíme nejspíš i podle dalších výsledků.

TÝM SE BUDE DÁL TVOŘIT KOLEM PŠURNÉHO

Z informací ohledně kádru mužů byla tou nejzásadnější budoucí setrvání nejproduktivnějšího hráče Romana Pšurného.

Pavel Hanák dokonce prozradil, že klub centra od Litvínova odkupuje a získá jej definitivně do svých řad.

„Měl by z něj být Přerovák, během měsíce by se to mělo dořešit,“ odtajnil Hanák k velké radosti fanoušků.

Klub také už nyní jedná o složení kádru pro nadcházející sezonu. Týmu by se neměla vyhnout generační obměna.

„Musí to přijít, všichni to vnímáme. Dnes jsme se bavili o některých jménech na příští rok. Černý nebo Hejcman mezi nimi jsou stoprocentně, padlo i jméno Moučky, budeme to řešit,“ odpovídal Pavel Hanák na dotazy na konkrétní jména hráčů.

Zazněla i jména zkušených Tomáše Sýkory a Marka Sikory.

„S Tomášem určitě chceme jednat,“ zmínil Hanák.

Přerovský kapitán je i podle Vladimíra Kočary pro kabinu nepostradatelný a bude záležet, jakou roli v týmu přijme. Hlavní trenér také naznačil, že by byl rád, kdyby většina kádru zůstala pohromadě.

SPOLUPRÁCE SE ZLÍNEM A DOBRÁ EKONOMIKA

Otázky se snesly také na spolupráci Přerova se Zlínem. Přes některé pochybnosti fanoušků podle vedení funguje stále velice dobře.

„Pořád platí to, že se domlouváme většinou prakticky kus za kus. Teď nám někteří kluci pomáhají zachraňovat juniorku,“ připomněl Pavel Hanák.

Došlo i na ekonomiku, která je u Zubrů ve velmi dobrém stavu.

„Rozpočet máme kolem devatenácti milionů korun na sezonu. Pohybujeme se někde kolem průměru ligy. Nikomu nedlužíme, ekonomika je stabilní a hráči sem chodí rádi třeba i kvůli tomu, že dostávají výplatu včas,“ podotkl Tomáš Pluháček.

Solidnímu rozpočtu odpovídají i sportovní cíle Zubrů, které se samozřejmě nemění. „Chceme jít do play-off a tam hrát důstojnou roli. Proti komukoliv půjdeme, tak to s námi bude mít hodně těžké,“ věří Vladimír Kočara.

Nechyběla ani debata o permanentkách (ve hře jsou novinky jako verze pro děti či studenty) nebo o stížnostech na pořadatelskou službu v MEO Aréně. Nakonec se všichni rozešli ve velmi dobrém rozpoložení, Tomáš Pluháček se dočkal i poděkování.

„Bez vás by to tady neklapalo, my si to uvědomujeme, budeme za vámi stát,“ zaznělo z řad fanoušků.