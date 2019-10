Nebýt košíku pro dorostence, těžko byste na nejmladším z hokejového klanu Svozilů na ledě poznali, že patří mezi nejmladší hráče historie extraligy. Rozhodně navíc v zápasech Komety nejde o pár minut slávy. Naopak. Stanislav Svozil suverénně nastupuje v první obranné dvojici po boku Ondřeje Němce.

„Jsem opravdu rád, že vyrůstají beci, kteří se nebojí hrát a neodpalují puky, navíc si dovolí i udělat kličku. Řešili jsme to s trenérem a chtěl jsem se Standou hrát, aby se mohl i něco přiučit,“ řekl Němec už dříve pro web Komety Brno. „Bez bázně a hany, suverénní výkony,“ smekl mistr světa z roku 2010.

V úterý Svozil nádherně našel Lukáše Kucseru, který dával do poloprázdné brány na 1:2. „Za první bod v extralize jsem samozřejmě rád, ale jinak to popravdě moc neřeším. Nehraju na osobní statistiky, důležitý je týmový úspěch,“ pověděl Svozil.

Chvála od Jágra i Plekance

Duel Jágr versus Plekanec nakonec i díky jeho snaze skončil výhrou Komety 3:2. Ač by ho to nikdy nenapadlo, šestnáctiletý Svozil se tak i na ledě potkal s o 31 let starší legendou světového hokeje. A ani samotné osmašedesátce výkon rodáka z Přerova nemohl uniknout.

„Viděl jsem, že hrál s košíkem, ale netušil jsem, že je mu šestnáct. Je na tom velice dobře bruslařsky. Klobouk dolů, s jakým přehledem hrál,“ smekl na klubovém webu Komety Jaromír Jágr.

Extraliga zkrátka o Svozilovi momentálně pěje ódy. A to ještě nevstřelil svůj první gól, čímž by se zařadil mezi nejmladší střelce mezi obránci v historii tuzemské nejvyšší soutěže. Kdo byl před ním? Pouze bratři Hamrlíkové.

„Od přípravy, do které s námi nastoupil, hraje výborně. Jako obránce tvoří hru, je sebevědomý s pukem, výborně bruslí. Super, ale pořád je to mladý kluk a má před sebou spoustu práce. Když mu to vydrží, roste nám skvělý bek,“ přidal svůj pohled Tomáš Plekanec.