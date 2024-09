Tahouny týmu by měli být tři členové širšího kádru mužského áčka – obránce Dan Bárta a útočníci David Buršík s Lotyšem Ozollapou. „Zatím to ani z jejich strany není optimální,“ hodnotil trenér.

„Venkovní zápasy jsme odehráli slušně, ale před našimi fanoušky jsme se prezentovali špatně, chyběl mi tam drajv, zdravé sebevědomí, bylo to odevzdané,“ ohlížel se Kočara za domácí premiérou.

„Jsou v kádru áčka, ale v tuto chvíli na páté lajně. Nemáme nikde schovaného top plejera. Hrajeme proti týmům, které mají kluky, co budou hrát mužskou extraligu. To je realita. My jsme tým postavili na tom, že bude soudružný a obětavý,“ říká Kočara.

„Někteří starší kluci odešli, tým jsme doplnili dvěma hráči, čtyři další, kteří by asi byli v základní sestavě jsou zranění,“ upřesnil Vladimír Kočara.

„Hrajeme s tím, co máme. S přerovskými kluky, kteří jsou tady od přípravky, těch je tady minimálně dvanáct. Pak jsou tady kluci, kteří přišli z dorostu. Nemáme dva miliony, které bychom vzali a koupili někde čtyři hráče,“ vysvětluje kouč, který zastává také funkci sportovního manažera mládeže.

Bude to stačit na záchranu nejvyšší juniorské soutěže? „Ambice nejsou přehnané, ale nechceme samozřejmě být poslední ani předposlední,“ má jasno Vladimír Kočara.