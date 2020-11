Ve středu odpoledne měl po telefonátu z Baťova města jasno. Zlín hlásil velkou marodku a dalo se očekávat, že sáhne po útočnících prvoligového Přerova. A proč v pátek nevyzkoušet Jakuba Svobodu, který za ševce odehrál velmi vydařenou druhou část sezony 2014/2015? Právě Zlín navíc v Česku stále vlastní hráčská práva na výborného bruslaře.

„Těšil jsem se hlavně, že si konečně zahraju nějaký zápas. Hany (sportovní manažer HC Zubr Přerov, pozn. red.) říkal, že se možná budou posílat hráči do Zlína. Takže teoreticky to přijít mohlo. A přišlo,“ popisuje Jakub Svoboda.

ŽÁDNÉ KŘIVDY Z MINULOSTI

O motivaci mohl mít postaráno. Berani v roce 2015 trošku překvapivě neměli zájem, aby šestinásobný reprezentant v klubu pokračoval. Rozchod to tehdy nebyl zrovna přátelský.

„Takhle jsem nad tím určitě nepřemýšlel. Byl to zápas po dlouhé době, takže jsem hlavně doufal, ať to z mého pohledu nedopadne úplně hrozně. Nebylo to nejhorší, ale mohlo to být i lepší,“ vrátil se forvard k páteční obnovené extraligové premiéře, během níž si ihned připsal asistenci. Prohře 3:7 s Mladou Boleslaví ale nezabránil.

„Celkem mě překvapilo, jak dobře Boleslav proti nám hrála. Opravdu byla našlapaná a rychlá. To se mi hodně líbilo. Jinak to bylo takové, jak jsem počítal. Rychlejší a přesnější,“ hodnotil Svoboda.

PRVNÍ GÓL ZA MEO

Hned o den později pak po individuální akci na levém křídle přesnou střelou rozhodl o triumfu Přerova ve Frýdku-Místku.

„V našem pásmu jsem zastavil jejich akci, vzal jsem puk a jel podél mantinelu do útoku. Jeli jsme tři na dva. Čekal jsem, že někdo půjde po mně na puku, oni ale zůstali spíš se spoluhráči, tak mi moc nezbývalo než vystřelit,“ popsal zkušený útočník trefu na konečných 3:2 z pohledu hostů.

„První a třetí třetina výborné, ve druhé jsme měli více štěstí a hlavně výborného gólmana. Jinak ten zápas ale měl dobrou úroveň. Tam chyběli jen ti diváci, byl to dobrý hokej. Oba týmy dobře bruslily a měly šance,“ zhodnotil duel Svoboda.

Sobotní trefa ho něco bude pochopitelně stát. Za Přerov naposledy dával góly v mládežnických kategoriích, než v šestnácti letech odešel hrát juniorskou extraligu do Pardubic a brněnské Komety.

„Kasu drží Dolík, ale zatím mi nic neřekl. Ale on určitě řekne,“ pousmál se střelec.

Další góly v modrožlutém dresu by navíc mohly následovat, přestože původně měl Svoboda po konci listopadu zamířit zpátky za hranice. Nebo dokonce góly ve dvou různých modrožlutých dresech?

„Do Německa už asi letos nic. Takže to nejspíš vypadá, že budu pokračovat v Přerově. A co Zlín? To nevím, to zatím nechávám být,“ prozradil závěrem Jakub Svoboda.

V neděli už za Berany třetí duel ve třech dnech neodehrál, Zlín si „vypůjčil“ Darka Hejcmana. Dojem ale Svoboda na ledě vedle kamaráda Jakuba Hermana a Bedřicha Köhlera přes prohru ševců nezanechal vůbec špatný.