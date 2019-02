Sobotní duel hokejové Chance ligy Zubrů s Litoměřicemi měl vše, co mají vyřazovací boje mít – výborný hokej, emoce na ledě i na tribunách.

Z veledůležitého zisku tří bodů se po výhře 3:1 radoval domácí Přerov, který si tak upevnil nejlepší pozici mezi pěticí extrémně vyrovnaných týmů, bojujících o elitní osmičku.

„Ten zápas byl rozkouskován spoustou vyloučení hlavně na soupeřově straně, ale jsme šťastni, že jsme to zvládli. Mělo to parametry play-off se vším všudy,“ poznamenal přerovský trenér Vladimír Kočara, který tým dovedl už k osmé výhře z posledních deseti zápasů, ve všech případech navíc Zubři bodovali.

Jak zmínil Kočara, byli to hlavně hosté, kdo často pykal za nedisciplinovanost. Přerované z dvanácti vyloučení Litoměřic třikrát trestali a utkání rozhodli v přesilovkách.

V 7. minutě skončilo v síti lehké nahození Radomíra Paly od modré při dvojnásobné početní výhodě. Na 2:0 zvyšoval na začátku druhého dějství díky přesné střele z první kapitán Tomáš Sýkora.

Litoměřice poté snížily, jejich branka však podle všeho neměla platit, předcházela jí přihrávka rukou.

„Hráč, který asi byl podražený, měl pod sebou puk a rukavicí jej přihrál na hráče, který stál vedle mě. Já jsem to viděl přímo před sebou, jasně jsem viděl, že to byla přihrávka rukou,“ popisoval inkriminovaný moment jinak neprůstřelný gólman Přerova Lukáš Klimeš.

„Měli jsme brejkovou šanci na 3:0, Jirka Goiš tam jel sám, ale nedal. Pak jsme dostali gól, jaký jsme dostali, ale určitě jsme neznervózněli, protože jsme to zvládli hlavami, soupeř to hlavami nezvládl,“ ohlížel se kouč Kočara.

KRÁLOVSKÁ POMSTA?

Od sporné branky naplno vzplály emoce nejen na ledě, ale také v ochozech. V kotli Zubrů se objevil transparent s ne zrovna lichotivými slovy směrem k předsedovi ČSLH Tomáši Královi jako reakce na čtvrteční jednání Výkonného výboru Českého hokeje.

Transparent přerovských fans směřovaný na předsedu ČSLH.

Zdroj: Facebook meofans.com

To se asi příliš nelíbilo Královu stejnojmennému synovi, který hájil ve šlágru kola litoměřickou klec.

Když pak v další přesilovce pět minut před koncem rozhodl z dorážky Jakub Navrátil, reagoval Tomáš Král mladší o chvíli později naprosto zbytečným napadením vyrážečkou dojíždějícího Milana Davídka.

„Dostal jsem do nosu. Já to chápu, pracovaly nervy, Litoměřice potřebovaly vyhrát, ale bylo to zbytečné,“ komentoval Davídek zkrat soupeře.

Král vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání, když opouštěl ledovou plochu ještě ironicky zamával přerovským fanouškům.

„K hokeji patří emoce, spoustu věcí dokážu pochopit, ale tohle bylo samozřejmě za hranou,“ kroutil hlavou trenér Přerova Vladimír Kočara.

Ten však po utkání mohl slavit. Zubři drží páté místo, zvládli jedno z klíčových utkání a před sebou mají pondělní těžký boj na ledě Frýdku-Místku, ve středu pak domácí duel s Porubou.

„Věděli jsme, že přijede soupeř ve formě, koukali jsme se, jak hrál ve Vsetíně – a hrál výborně. Takže to bylo nesmírně těžké utkání,“ oddechl si Kočara.

HC Zubr Přerov – HC Stadion Litoměřice 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Pala (Sikora), 22. Sýkora (Pala, Sikora), 55. Navrátil (Pšurný, Černý) – 28. Kadlec (Korkiakoski, Smetana). Rozhodčí: Wagner, Doležal – Otáhal, Zídek. Vyloučení: 4:12, navíc Král (Litoměřice) trest ve hře. Využití: 3:0. Diváci: 1923.

Přerov: Klimeš – Novotný, Černý, Pala, Zbořil, Malina, Weinhold – Doležal, Pšurný, Navrátil – Sikora, Sýkora, Davídek – Goiš, Hejcman, M. Kratochvil – F. Dvořák, Moučka, Kratochvíl – Tomi. Trenér: Vladimír Kočara.

Litoměřice: Král (57. Michajlov) – Pavlas, Dluhoš, Smetana, Strejček, Jebavý, Klejna – Ščegolkov, Korkiakoski, Kadlec – Voženílek, Merta, Jánský – J. Dvořák, Svoboda, Průžek – Sklenář, Kropáček, Jirásek. Trenéři: David Bruk, Daniel Tvrzník.



Tabulka:

1. Jihlava 53 32 7 3 11 197:112 113

2. Vsetín 52 28 7 2 15 192:141 100

3. České Budějovice 52 28 6 2 16 168:122 98

4. Kladno 52 28 4 5 15 182:140 97

5. Přerov 52 26 2 7 17 146:124 89

6. Havířov 53 27 3 1 22 165:138 88

7. Prostějov 52 24 5 3 20 189:161 85

8. Litoměřice 52 25 4 2 21 165:152 85

9. Frýdek-Místek 52 24 3 6 19 177:161 84

10. Třebíč 52 16 12 4 20 152:145 76

11. Slavia Praha 52 20 1 11 20 154:171 73

12. Poruba 52 16 6 2 28 155:172 62

13. Benátky nad Jizerou 53 14 3 8 28 131:179 56

14. Ústí nad Labem 53 11 1 7 34 128:213 42

15. Kadaň 52 8 1 2 41 100:270 28