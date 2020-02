Dvaadvacetiletý forvard tak konečně po 20 zápasech bez gólu končil své čekání a pečetil výhru 4:2 nad Českými Budějovicemi.

„Chceme se udržet na druhém místě, pro nás důležité vítězství,“ pochvaloval si Dvořák.

Filipe, po první třetině jste s Motorem prohrávali 0:2 a moc dobře to nevypadalo…

Do zápasu jsme nevstoupili úplně špatně. Prvních patnáct minut jsme Budějovicím byli vyrovnaným soupeřem, akorát jsme z našich nedůsledností dostali dva góly a trošku nás to položilo. Řekli jsme si po třetině něco v kabině, pak se to zvedlo. Náš výkon měl stoupající tendenci.

Jakub Grof říkal, že v kabině museli trenéři zvýšit hlas. Pocítili jste to?

Je to tak. Trenéři na nás trošku zařvali. Pustili jsme si video, kde jsme v první třetině udělali chyby. Pak už jsme se jich po zbytek zápasu vyvarovali. Zvládli jsme to slušně.

Vstřelil jste gól na 4:2, který vám dal větší klid na hokejky. Jak to tam padlo?

V obranném pásmu jsme je přečíslili a jeli jsme do protiútoku. Navrc (Jakub Navrátil) mi to tam prostrčil na křídlo a já už jsem vystřelil. Padlo mu to tam, myslím, pod vyrážečku. Jsem za to strašně rád. Kdybych to nedal, tak mě Pšurka určitě sežere. (usmívá se) Ten po těch mladých šlape, nutí nás do posilovny a tak.

Předtím jste dvacet zápasů neskóroval. Spadlo to z vás?

Padlo mi to tam na konci roku proti Havířovu. Teď jsme hráli na tři lajny, dostal jsem větší prostor, tak jsem rád, že jsem ho zužitkoval.

S čím jste vlastně do utkání po debaklu 1:8 v Porubě šli? Nespadlo vám sebevědomí?

Já si myslím, že jsme to všichni nějak hodili za hlavu. Celou sezonu podáváme slušné výkony a občas se tohle stane. Prostě jsme na to nemysleli a do tohoto zápasu jsme šli s čistou hlavou.

Co se v Porubě stalo? Byl to prostě „zápas blbec“?

Určitě. Zápas blbec. Byly tam takové věci, které normálně neděláme. Nedůslednost, oni naopak měli trošku štěstí, že jim tam napadalo všechno. Na to se nemůžeme vymlouvat. To je jedno. My jedeme dál a díváme se dopředu.

Určitě je ale důležité, že jste po takové prohře porazili suveréna soutěže…

Jsme za to strašně rádi. Budějky jsme ještě v základní hrací době v této sezoně ještě neporazili. Chceme se udržet na druhém místě. Pro nás důležité vítězství.