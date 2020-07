„O Přerovu se dlouhodobě všude ví, že tady je výborný přístup. K hráčům, fanouškům, ke všem. S hráči pracuje suprově. Bral jsem to jako výbornou možnost se po minulé sezoně zvednout. Udělat pro sebe výzvu a obrátit špatné z loňska v dobré,“ prozradila posila zubřího brankoviště na klubovém webu Zubrů.

Právě rodinné prostředí a pohoda v přerovském klubu by mu měly pomoci k lepším výkonům. V Prostějově to i vzhledem k výsledkům někde vázlo.

„Všechno se sešlo. Byla to moje první pořádná sezona v Chance lize. Byl jsem pod velkým tlakem a neustál ho,“ zamýšlí se bývalý mládežnický reprezentant.

„Můžu si jen nasypat popel na hlavu. Nebudu na nikoho ukazovat, sezona ode mě prostě byla špatná. Snad bude tato lepší,“ dodává.

„Minulý rok se ze mě snažili dělat jiného brankáře, než jsem. Nevyhovovalo mi to. Musím se vrátit k svému stylu. Že jsem přesný a vykrývám všechny prostory. Tam, kde hráči chtějí střílet, nemám místo,“ doplnil Daniel Dvořák.

V Přerově by mu tak mohla více sedět i spolupráce s trenérem brankářům Jiřím Sklenářem, kterého dobře zná z reprezentace.

„Spolupráce s ním v nároďáku byla úžasná. Nesnažil se měnit můj způsob chytání, rozvíjel mě, dával mi tipy na zlepšení. Na brankáře mám specifický styl, ale pan Sklenář mi ho pomáhal zlepšovat. Úplná paráda, výborně si rozumíme. Svou roli při rozhodování to zahrálo,“ má jasno stříbrný medailista z Hlinkova memoriálu.

Právě Jiří Sklenář se Dvořákovi ozval s tím, že Zubři by měli zájem. Výsledkem je hostování vysokého gólmana se zvláštním stylem.

„Má silná stránka je hlavně vykrývání prostorů. Nejsem nijak ulítaný gólman, který za zápas udělá pět rozštěpů a šest semaforů. Spíš hraji na přesnost. Na to, že jsem všude včas,“ popsal se Daniel Dvořák.

Favorit na post jedničky?

Zubři oznámili jeho příchod ve čtvrtek společně s podpisem dalšího mladého a perspektivního brankáře Martina Holíka. Čeká ho tak boj o post jasné jedničky. Je před startem sezony favoritem právě Dvořák?

„Oba dva jsme půl roku nebyli na ledě. Uvidíme, kdo z nás bude mít lepší přípravu. Je to však spíš otázka na trenéry, ne na mě,“ nastínil gólman.

Každopádně i vzhledem ke zkušenostem by právě Dvořák mohl dostat přednost. Na pozici jedničky je odchovanec Hradce navíc navyklý a vyhovuje mu.

„Mrzelo mě, když jsem část minulé sezony vůbec nechytal. Taky mě to trochu sráželo. Šance dostat se na místo jedničky je v Přerově veliká. I když přes Holase to bude hodně těžké, je to výborný brankář. Tím, že jsme dobří parťáci a rozumíme si, se soubojem o jedničku budeme oba posouvat dál,“ myslí si Daniel Dvořák.

Nahradit Lukáše Klimeše či Michaela Petráska – to je pro dvacetiletého brankáře těžký úkol. Taky ale velká výzva.

„Budeme se snažit vyhrát každý zápas. Laťka je hodně vysoko, ale každý udělá maximum, aby se minimálně vyrovnala. Tlak tam je, ale nijak extrémní. Je mi jasné, že Klíma měl neskutečnou sezonu a zastoupit ho bude těžké. Opravdu oříšek. Ovšem udělám všechno pro to, aby se to povedlo,“ uzavřel Daniel Dvořák.