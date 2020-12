Další naděje českého hokeje jen tak nezapomene na hanáckou hokejovou líheň na řece Bečvě. Sedmnáctiletý rodák z Ostravy Tomáš Machů prožil soutěžní premiéru mezi muži v dresu Přerova. V sobotu na ledě Benátek nad Jizerou předvedl solidní výkon a byl jen pár centimetrů od vstřelené branky.

Tomáš Machů po premiéře v dresu HC Zubr Přerov | Foto: HC Zubr Přerov

„Puk se ke mně odrazil zpoza brány, nebo mi ho někdo hodil, už si to přesně nepamatuju. Bylo to v prvním, nebo druhém střídání. Škoda, že to tam nepadlo,“ mrzelo Tomáše Machů po zápase.