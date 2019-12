Na marodku Zubrů před zápasem přibyli Matouš Kratochvil a Jakub Kubeš, i proto přerovští trenéři možná až nečekaně zamíchali složením útočných formací. Kubeše v defenzivě pouze nahradil navrátilec do sestavy Mikuláš Zbořil.

„Máme pryč de facto celý druhý útok, takže jsme druhou lajnu udělali ze čtvrtého útoku, kluci hrají dobře. Samozřejmě se nám do toho zapojili i Jonáš Kočica, Lukáš Zmeškal a Adam Hradil. Přes menší porci minut odehráli dobré utkání,“ zmínil hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Komorní atmosféra

Ve znamení přesilovek byl úvod jak první, tak i druhé třetiny. V té úvodní svou početní výhodu využili domácí, když přerovská obrana nepokryla pas na zcela volného Jakuba Kotalu, který snadno uklízel do prázdné brány.

„Byl to pro oba týmy těžký zápas, protože se hrál v komorní atmosféře, na což v Havířově nejsme zvyklí. Prvních deset minut to na naší hře bylo vidět, museli jsme zvýšit hlas, pak už to bylo z naší strany lepší,“ poukázal hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara na chabou návštěvu, která čítala 882 fanoušků.

Zubři se ale vedením Havířova nenechali zaskočit a postupně hrozili víc a víc, až po šestnácti minutách dostal puk na modrou Josef Hrabal, rychlým manévrem se zbavil obránce, nabruslil do střelecké pozice a parádním projektilem srovnal na 1:1.

Na začátku prostřední dvacetiminutovky to byli Zubři, kdo mohl jít díky přesilovkám do vedení. Dobré statistiky při početních výhodách ale podobně jako v pondělí proti Frýdku-Místku nepotvrdili.

Přerovany to však mrzet nemuselo. Když i díky skvělému Klimešovi přežili přesilovku Azetu, dostal se puk po buly na modrou k Mikuláši Zbořilovi. Ten kus černé gumy švihem poslal přes roj hráčů na Aleše Stezku, který nestačil reagovat. Zubři otočili na 2:1.

„Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Tím, že máme pět nebo šest hráčů mimo hru, tak si teď nepomáháme přesilovkami. Kdyby se nám to dařilo, tak ten zápas asi rozhodneme dřív. To, že teď zápasy vyhráváme třeba jen 2:1, je jenom o naší horší produktivitě,“ zmínil Vladimír Kočara.

Bambulovo gesto fair play

Ve třetím dějství se hosté opět dvakrát velmi úspěšně bránili v oslabení, třetí trest za údajný faul Pšurného sportovně odvolal havířovský Bambula. Chvíli předtím mohl nejspíš rozhodnout Michal Popelka, obrovskou hrubku domácích v rozehrávce však nepotrestal.

Zubři tak dokonale napravili domácí ztrátu dvou bodů s Frýdkem. Posledním utkáním před startem části soutěže nazvané O pořadí v play-off bude sobotní střetnutí se Sokolovem na domácím ledě. To je na programu od 17 hodin.

AZ Residomo Havířov – HC Zubr Přerov 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Kotala (Bednář, Chroboček) – 17. Hrabal (Moučka, Kočica), 38. Zbořil (Navrátil, Pšurný). Rozhodčí: Koziol, Pilný – Hranoš, Novák. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 882.

Havířov: Stezka – Mrowiec, Ševěček, Malina, Matai, Kachyňa, Chroboček – Kotala, Seman, Procházka – Bambula, Toman, Bednář – Fridrich, Maruna, J. Dvořák – Danielčák, Starý, Bernovský. Trenér: Jiří Režnar.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Zbořil, Hrabal, Weinhold, Šnajnar – Popelka, Pšurný, Navrátil – Plášek, Süss, F. Dvořák – Goiš, Berger, Š. Kratochvil – Kočica, Moučka, Zmeškal – Hradil. Trenér: Vladimír Kočara.