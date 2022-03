„Rozhodně nesklopíme hlavu. Zítra to musíme vyhrát, nic jiného nám nezbývá. Chceme to vrátit do Jihlavy, porveme se o to,“ sliboval po utkání útočník domácích Filip Dvořák.

Právě on na konci druhé minuty rozradostnil zaplněný zimní stadion. Po pravém křídle se do šance řítil jako uragán a po skvělém zakončení otevřel skóre.

„Byl jsem v rychlosti, měl jsem lepší pozici než bek, jen jsem si to píchnul a snažil se to zvednout blafákem do bekhendu, což se povedlo,“ popsal Dvořák situaci.

Jenže Jihlava hrála po celý zápas výborně a domácí pouštěla do větších šancí jen sporadicky. Sama si uměla vytvořit tlak, ke kterému přidala i potřebný důraz. Ten místy Zubrům chyběl. Stejně jako využité přesilovky. Co víc, na začátku třetí třetiny dokonce MEO ve vlastní početní výhodě inkasovalo. Příliš mnoho prostoru dostal zčistajasna bek Dundáček.

Je to v našich rukou, ví Jakub Herman

„S našimi přesilovkami se trápíme celou sezonu. Zase jsme se všichni zakoukali na puk, sjel nám tam obránce a z jedničky to vystřelil. Snažili jsme se povzbudit na střídačce, když se něco takového stane, ale na psychice to moc nepřidá,“ kroutil hlavou Filip Dvořák.

Na začátku třetí třetiny navíc z dorážky skóroval Filip Seman. Obrat byl na světě. „Jihlava měla větší důraz do brány. Rozhodl druhý gól, kdy to tam dotlačili. Klíma nás výborně drží, takové góly nemůžeme dostávat,“ uvědomuje si Dvořák.

Zubři v závěru dlouho hráli power play, v posledních vteřinách pálil z dobré pozice Jan Svoboda, výborně chytající Žukov však zasáhl a z protiútoku pečetil do prázdné klece Čachotský.

„Byl to hodně podobný zápas těm předcházejícím, i když to po první vstřelené brance vypadalo, že by to mohlo být trošku jinak. Zase to bylo velice vyrovnané, šance na obou stranách, zase skvělí gólmani. Bojovali jsme až do samotného konce. Dnes bylo štěstí na straně soupeře,“ zhodnotil utkání přerovský trenér Robert Svoboda.

Na co se Přerované budou moci v úterý od 18 hodin spolehnout, jsou fanoušci, kteří vytvořili výbornou kulisu.

„Atmosféra byla neskutečná. Oproti celé sezoně je to diametrální rozdíl. Jsme rádi, že lidi konečně mohou přijít, strašně nás ženou dopředu, i když jsme jim dnes radost neudělali. Zítra se to pokusíme napravit,“ uzavřel Filip Dvořák.

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Dvořák (Sebera, M. Svoboda) – 34. Dundáček (Havránek, Mareš), 43. Seman (Bilčík, Čachotský), 60. Čachotský (Skořepa, Žukov). Rozhodčí: Cabák, Květoň – Kráľ, Maštalíř. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1942.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík, Dluhoš – Jan Svoboda, M. Kratochvil, Jakub Svoboda – Goiš, Süss, Doležal – Herman, Pechanec, Král – Sebera, Dvořák, M. Svoboda. Trenér: R. Svoboda.

Jihlava: Žukov – Mareš, Bilčík, Eliáš, Kowalczyk, Valenta, Kachyňa, Dundáček – Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, Zadražil, Harkabus – Brož, Menšík, Seman – Čermák, Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík.