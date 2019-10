Ti ale do boje nepůjdou v dobrém rozpoložení. A nejde jen o poslední výprask od Českých Budějovic. V tabulce pravdy Jestřábům patří až desátá příčka a trenér Vykoukal ví, že je potřeba něco změnit. A třeba se ponaučit z předešlého duelu.

„Přidat na osobní statečnosti, třeba se s někým porvat, a to jsme neudělali. Za žádné situace nesmíme rezignovat. Nám se stalo, že místo toho, abychom ukázali srdce, touhu, odhodlání, tak sklopíme hlavu,“ mrzelo kouče.

To Zubři mohou zatím být spokojení. V tabulce mají o šest bodů více než hanácký rival, patří jim páté místo tabulky a přestože padli po nájezdech v Sokolově, v předešlých kolech skalpovali Havířov, Frýdek i Vsetín. Derby prostě Přerovanům jdou, hlavně ta s Prostějovem.

„Bude důležité mít dobrý pohyb a hrát dobře v obraně. Když budeme dodržovat taktické pokyny, věřím, že budeme úspěšní,“ řekl pro klubový web obránce Zubrů Jakub Kubeš, hrdina prvního derby sezony, které Zubři ovládli 3:2, Kubeš dal dva góly, na jeden přihrál.

„Byl to můj zatím nejpovedenější zápas za Přerov. Derby je prestižní záležitost a byl jsem rád, že mi to tam napadalo. Doufám, že by se mi v pondělí mohlo podařit něco podobného, ale hlavní bude získat tři body,“ má jasno vytáhlý bek.

Derby s puncem play-off

Jestli ale Jestřábi umí ovládnout hanáckou řež, je to na domácím ledě. Naposledy vloni 15. prosince, kdy o výhře 3:2 rozhodly samostatné nájezdy.

„Je to derby. Navíc dostává punc zápasu play-off, protože všichni víme, o co do sedmého prosince hrajeme. Hráči nechají na ledě všechno a diváci se mají na co těšit,“ slíbuje asistent hlavního kouče Zubrů Vladimíra Kočary Jakub Grof.

Přerovští fanoušci potáhnou na prostějovský zimní stadion autobusem. A čeká se tradičně pekelná atmosféra.

„Chystáme se na Prostějov jako na celek, ne na konkrétní hráče. Věřím, že to bude dobrý zápas a přijede nás podpořit spousta fanoušků – jako třeba v sobotu do Sokolova," řekl Grof.

„Za Sokolov bych chtěl fanouškům ještě zpětně moc poděkovat. Bylo opravdu skvělé, že jeli o víkendu 450 kilometrů, aby nás povzbudili. Bod, který jsme uhráli a má pro nás velký význam, byla i jejich zásluha. Těšíme se na jejich podporu v Prostějově,“ uzavřel.