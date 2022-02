„Byla to velká dřina. Věděli jsme, jak Havířov hrál v posledních zápasech. Soupeřům nedal nic zadarmo, na což jsme hráče upozorňovali. Vstup do utkání jsme ale přesto neměli dobrý, neměli jsme dobrý pohyb,“ hodnotil přerovský trenér Robert Svoboda.

Oba gólmani drželi dvě třetiny čistá konta, Zubrům pomohla až přesilovka po faulu na Doležala. Pechanec v ní skóroval ve třetím utkání v řadě a potvrdil skvělou formu. Konečnou podobu pak dal výsledku Filip Dvořák, jehož přihrávku si při přesilovce pět na tři domácí sami srazili do brány a pykali tak za svou předešlou nedisciplinovanost.

„Výsledek napovídá, že to byl vyrovnaný zápas až do konce, kdy se nám podařilo rozhodnout v přesilovkách. Opět nás podržel výborný Lukáš Klimeš. Jsme rádi, že jsme to uhráli, i když to nebylo jednoduché.

Zubři v pondělí od 18 hodin hostí Frýdek-Místek a již nyní je jisté, že Chance ligu zachrání. Co víc, posunuli se na páté místo tabulky a mohou si pojistit jistotu čtvrtfinále play-off.

AZ Heimstaden Havířov – HC Zubr Přerov 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 52. Pechanec (M. Kratochvil, Dvořák), 57. Dvořák (Ševčík). Rozhodčí: Horák, Veselý – Maštalíř, Polák. Vyloučení: 6:5, navíc Pastor (Havířov) 5 minut + do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 536.

Havířov: Štipčák – Chroboček, Jansons, Kočí, Pastor, Mrowiec, Hlaváč – Dostálek, Hudeček, Doktor – Tjurin, Maruna, Křemen – Mrva, Hotěk, Luža – Krupa, Becher, Damašek. Trenér: Potěšil.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Dluhoš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík – Jan Svoboda, M. Kratochvil, Král – Goiš, Süss, Šoustal – M. Svoboda, Pechanec, Doležal – Indrák, Dvořák, Sebera. Trenér: R. Svoboda.