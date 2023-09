/ANKETA/ Velkou debatu na sociálních sítích vyvolala volba dresů HC Zubr Přerov pro prvoligovou sezonu 2023/24. O podobě nových trikotů totiž rozhodovala anketa fanoušků a svůj nesouhlas s vítěznou variantou vyjádřila v komentářích spousta z nich. „Komerční s***ka“, „nejhnusnější návrh,“ psali někteří a dokonce vyjádřili pochybnosti o regulérnosti hlasování.

Tisková konference hokejistů HC Zubr Přerov před sezonou 2023/24 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Když děláte anketu, nemůžete se zavděčit všem fanouškům. Vyhrát může jen jeden. Vyhrála tato varianta, chápeme, že těm, kteří ji nepreferovali, se to nemusí líbit, ale tak to prostě je,“ vysvětluje člen mediálního týmu HC Zubr Přerov Petr Komárek.

Naopak pro vítěznou kombinaci hlasoval například obránce Jiří Krisl. „Mně se líbí hodně. Já jsem pro ně sám hlasoval,“ směje se a popírá, že by jeho rozhodnutí coby kapitána týmu bylo třeba za více hlasů. „To určitě ne, ale říkal jsem třeba i dcerce, ať pro něj hlasuje,“ dodal Krisl s úsměvem.

A jak netradiční volbu sledovala přerovská kabina? „Dělali jsme si z toho spíš srandu. Kluci taky čtou některé diskuze a do kabiny se to dostane. Pokud budeme vyhrávat, tak i fanoušek, který na dresy plival, už si na to snad ani nevzpomene,“ věří Jiří Krisl.

V Kolíně nové dresy štěstí nepřinesly.Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Jmenovky nad číslem

Hokejisté HC Zubr Přerov uspořádali tiskovou konferenci před startem sezony 2023/24. Mimo jiné na ní představili nové dresy.Zdroj: Deník/Ivan NěmečekNyní už dresy mohli fanoušci vidět v plné kráse a tmavé kombinaci ve středu při nepovedené zubří premiéře na ledě Kolína (prohra 0:2). Naživo se diváci pokochají světlou žluto-modrou variantou v sobotu, kdy Zubři od 17 hodin přivítají nováčka ze Znojma.

„Největší změnou jsou jmenovky. Nenachází se pod číslem. Souvisí to samozřejmě i s ukončením podpory hokeje ze strany společnosti Meopta. Všechno zlé je ale k něčemu dobré, díky tomu se uvolnil prostor nad číslem a pro fanoušky bude jednodušší identifikovat hráče,“ vyzdvihuje Petr Komárek.

Rozpaky spíše vzbudila rozmazávající se plocha sekundární barvy uprostřed a ve spodní části dresů, která však může být pro mnohé příjemnou a progresivní novinkou.

„Poprvé od návratu do první ligy vidíme na dresech tento netradiční přechod z jedné barvy do druhé. Dříve vždy kde končila žlutá, začínala modrá,“ dodal Komárek.

„Je to něco jiného, změna neuškodí. Za rok, za dva můžou být zase dresy jiné. Líbí se mi, jak je obsažena i druhá barva. Já jsem spokojený, ale nikde se nezavděčíte všem. Dresy za nás vyhrávat nebudou,“ uzavřel Jiří Krisl.

