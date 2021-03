V základní části Chance ligy vstřelil 22letý útočník brněnské Komety šest branek. Ale pozor, čtyři z nich v posledních pěti duelech před play-off. V tom pak Süss přidal další dva góly a asistenci. Hlavně jeho parádní akce ze třetího duelu patří k nejkrásnějším momentům dosavadního play-off.

„Začal jsem si víc věřit, což mě nakoplo. Pak přišly dva góly proti Kadani a branka v Sokolově, sebevědomí tam bylo. Hrálo se mi parádně,“ přiznal na klubovém webu Zubrů.

Tři kanadské body ve čtyřech čtvrtfinálových duelech stačily na pozici nejproduktivnějšího Přerovana v play-off. To není moc.

„Říkali jsme si, že moc gólů nedáváme a na každý se strašně nadřeme. Přesto se nám dvakrát stalo, že jsme se dostali do vedení a Poruba po naší chybě za pár minut vyrovnala,“ mrzelo Süsse.

DOSTÁLEK: BERU TO NA SEBE

Gólů zkrátka bylo málo a například elitní přerovská formace Zubrů střelecky mlčela až do posledního utkání. V tom sice konečně skóroval Vlastimil Dostálek, jeho trefa na 2:1 ale nakonec nic neřešila.

„Naše produktivita v play-off byla špatná. Dát za čtyři zápasy sedm gólů je strašně málo. S ofenzivním soupeřem, jako je Poruba, to nestačí. Je to tristní a beru to na sebe. Je to moje vina,“ sype si Dostálek popel na hlavu.

„Nastala nová soutěž, naše lajna produktivitu nepotvrdila. Beru to na sebe. Byl jsem tady od toho, abych dával góly. Tým na mě spoléhal,“ hlesl.

Příčin přerovského vypadnutí je však samozřejmě mnohem více. Ten hlavní? Podle Dostálka psychika. „Nevím, jestli to u mě bylo taky hlavou, že jsem se v tom začal topit…. Bylo to nicméně špatně. Mám velký podíl na tom, že jsme neuspěli. Nepotvrdil jsem očekávání.“

Očekávání ale nesplnil celý tým. Asi málokdo čekal, že Zubři neuhrají proti Porubě jediný mač. Přitom v prvním utkání doma to chvíli před koncem vypadalo na zasloužený triumf a vykročení správnou nohou. Jenže se stal pravý opak.

„Byli jsme v pěti, Poruba ve čtyřech, přesto jsme inkasovali. V hlavě nás to zlomilo. Počítali jsme s tím, že zápas ukopeme a zvládneme. Chyběla minuta a půl… V prodloužení jsme už byli v p**eli. Hlava nešla, bylo to vidět. Pak už jsme se vezli, nešlo to,“ našel Dostálek klíčový moment celé série.

Po dvou domácích prohrách přišel příval dalších smolných momentů v Porubě. Dvakrát ztracené vedení, nešťastné nájezdy, puky se odrážely domácím na hokejky.

„Gól na 2:2 v prvním zápase v Porubě byla moje blbost. Klidně to řeknu na prudko, postavím se za to. Byla to moje chyba, špatně jsem si přebral hráče,“ prohlásil Vlastimil Dostálek.

Těžko také spekulovat, jak by se série vyvíjelo, pokud by se hrálo před diváky. Zde by totiž byla výhoda na straně Zubrů.

„Kdyby na play-off přišel plný dům, jak bývá zvykem, vyždímali bychom ze sebe ještě něco navíc. Něco, co nám teď chybělo,“ uznal 26letý odchovanec Přerova.

Ten si dobře pamatuje první prvoligové play-off od návratu Zubrů do druhé nejvyšší soutěže. Přerov tehdy padl 1:4 na zápasy s favorizovaným Motorem, Dostálek dával tři góly. Právě tehdy ale započalo čtvrtfinálové prokletí Hanáků.

„Chtěli jsme to zlomit, ale nezvládli jsme to hlavou. Nevím, jestli se příčina vyřazení už poněkolikáté opakovala. Každopádně letos jsme dojeli na hlavu, je to smutné,“ zamyslel se Vlastimil Dostálek. „Možná jsme se sami porazili v hlavě a to rozhodlo,“ uzavřel.