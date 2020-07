„Určitě chci navázat na předchozí sezony strávené v Přerově a pomoct týmu, aby minimálně zopakoval loňské parádní umístění. Moc se těším jak na prostředí, tak i na kluky, trenéry a hlavně na fanoušky, kteří jsou úžasní,“ řekl Dostálek pro klubový web.

V Přerově 25letý útočník střelecky zářil v úvodních dvou sezonách po postupu Zubrů do 1. ligy. Následoval posun do extraligy, v brněnské Kometě se však vysoký forvard neprosadil, načež přijal nabídku českobudějovického Motoru. Poté vystřídal další podobně ambiciózní kluby – jihlavskou Duklu a Vsetín, v jehož barvách nastupoval v poslední sezoně.

Dostálkovo „cestování“ ovšem někteří fanoušci vnímali negativně. Návrat střelce tak přerovské publikum vnímá rozporuplně.

„Jsem si samozřejmě vědom určitých negativních reakcí. S nimi jsem počítal. Vždycky jsem šel do týmu, který chtěl bojovat o ty nejvyšší příčky a postoupit do extraligy,“ hájí se útočník.

„Udělám samozřejmě maximum pro to, abych dostal fanoušky zpátky na svou stranu,“ vzkázal.

Jedno je jisté. Střelec typu Vlastimila Dostálka v Přerově od jeho odchodu nebyl. Čísla hovoří jasně, v 82 prvoligových utkáních v modrožlutém dresu nasbíral odchovanec Zubrů 67 bodů za 42 gólů a 25 asistencí. Pokud na tato čísla naváže v další sezoně, je to ta nejlepší odpověď kritikům.

„Vlasta byl po sezoně bez angažmá. Měl velký zájem se vrátit do Přerova. Pro nás se jedná o hráče, který by nám měl pomoct s produktivitou, která měla v loňské sezoně rezervy. Navíc je to Přerovák, bydlí tady a bez problémů kývl na naše nabízené podmínky,“ řekl k Dostálkově návratu sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.