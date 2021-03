„Samozřejmě, že bychom si přáli hrát tady před fanoušky a plným zimákem. To je na play-off to nekrásnější. Mrzí nás, že tady nemůžou být,“ přiznal Dostálek a vzkázal, že radost snad příznivcům udělá MEO aspoň na dálku.

Vlasto, jaká je nálada těsně před startem play-off?

Těšíme se všichni. Nehráli jsme nějakých třináct dní, byli jsme jenom v tréninku a chvilku se chystali na neznámého soupeře. Pak na nás vyšla Poruba, tak jsme se na ni začali chystat i s videem. Těšíme se, až to vypukne.

S Porubou jste jednou vyhráli a jednou prohráli. Dá se ale v přípravě odpíchnout od těchto zápasů, když soupeř změnil trenéry a jedná se taky o úplně jinou soutěž?

Já si myslím, že play-off je úplně něco jiného než základní část. Týmy hrají opravdu jinak, nadoraz, není moc čas na nějaké kombinace. Je to boj o každý centimetr ledu a o brankoviště. Rozhodne to, kdo bude silnější a hlavně chytřejší.

Co ještě bude podle vás rozhodovat?

Určitě budou hrát roli hlavně brankáři. To je v play-off jedna z nejdůležitějších věcí. Pak taky přesilové hry. Rozhodovat ale budou taky detaily. Malé souboje kdekoliv na ledě budou klíčové. Kdo je bude vyhrávat získá kotouč, více prostoru a víc gólových šancí.

Misky vah na vaši stranu bohužel nemůžou nemůžou převážit diváci. Jak moc to bude bez nich zvláštní?

Ze začátku to bylo pro všechny týmy s dobrou fanouškovskou základnou těžké. Člověk se s tím pak nějak sžije, bere to tak, jak to je. Ale samozřejmě, že bychom si přáli hrát tady před fanoušky a plným zimákem. To je na play-off to nekrásnější. Mrzí nás, že tady nemůžou být. Budeme se snažit jim dělat radost aspoň na dálku. Teď doufám tím, že přejdeme přes Porubu.

Nebude to, že Poruba už odehrála tři zápasy v předkole spíše výhodou pro ni?

Těžko říct. Předkolo sfoukli nejrychlejším možným způsobem. Myslím si, že budou mít taky dost síly. Pro nás asi bude hodně těžký hlavně ten první zápas, než se dostaneme do tempa. Třináct dní jsme nehráli. Možná jsou rozehranější. My ale máme víc sil, výborně jsme potrénovali a opravdu jsme na ně nachystaní. Budou to mít hodně těžké.