„Ve většině případů, když jsem v minulosti někam šel, přicházel jsem v této pozici. V Budějovicích to nějak nevyšlo. V Jihlavě se mi naopak dařilo,“ zůstává v klidu Dostálek.

Jenže po Novém roce vás přibrzdilo zranění kolene…

Na konci ledna, když jsem naskočil, už nebylo moc času dohánět kondici, podepsalo se to v nejhorší možnou dobu. Mrzelo mě to, ale takhle se to seběhlo, protože v rozjetém vlaku jsem s tím nic moc nemohl dělat. Sezona byla dobrá do té doby, než jsem se zranil. V prosinci jsem byl za Lubošem o dva góly. Bohužel přišlo to, nikdo z hráčů to nemá rád. To je sport.

Dá se říct, že na tuhle roli jste zvyklý a nepřekvapí vás to?

Ano, všude po mně chtěli góly a produktivitu. Tlak je vždycky, ale člověk se s tím naučí žít a pracovat. Jdu do sezony s tím, abychom udělali úspěch. Podřídím tomu všechno, abych byl platný a přínosný.

Co vás přilákalo na Vsetín?

Je to klub s výbornou historií, se skvělými fanoušky. Pro mě je momentálně Vsetín nejlepší adresa první ligy. Chci pomoct klubu udělat další krok nahoru.

Jaké máte první dojmy?

Samozřejmě zázemí je super, všechno je hezké. Kluci jsou parádní, přijali mě výborně. Parta tady bude dobrá, což je základ kvalitních výkonů. I trenéři jsou v pohodě. Jsem strašně spokojený a doufám, že to bude čím dál lepší.

Říkal jste, že vás do Vsetína přilákala bohatá minulost klubu. Přitom jste hrával chvíli za Kometu Brno, České Budějovice nebo Jihlavu, tedy všechno kluby s obrovskou tradicí. Bude to podobné?

Samozřejmě že ano. Rozhodovalo, že Vsetín město a okolí hokejem žijí. Řekl jsem, že v tomto chci být. Doufám, že se nám bude dařit a uděláme úspěch a dostaneme se výš než vloni. Když se tam dostaneme, bude záležet na nás.

Mluvíte o extralize? Tím, že svaz zrušil baráž, budete mít snadnější cestu?

Cesta snadnější je, ale co vím, nevyhlašuje se útok na postup jako třeba Motor. Chceme hrát finále a pak se uvidí. Ale samozřejmě, když už hrajete finále, chcete vyhrát. Co bude dál, by byly spekulace. Bude to divácky víc atraktivní, když bude finále a nebude se muset hrát baráž.

Ještě v dresu Jihlavy jste prohráli proti Vsetínu všechny čtyři vzájemné zápasy. Čím Vsetín neseděl?

I když jsme vyhráli základní část, byly dva mančafty, které nám neseděly. Právě Vsetín byl jeden z nich. Ne že bychom na ně neuměli, ale nám to nesedlo. Jeden dokonce skončil debaklem. Vsetín nebyl náš oblíbený soupeř.

Bydlení jste si už našel?

Klub mi ho řeší. Čekám, až mi řeknou, že ho pro mě mají a budu se stěhovat. Zatím dojíždím z Přerova. Je to sice kousek, asi hodina cesty, ale nebaví mě každý den vstávat kolem půl šesté. Už bych se rád vyspal. Bude to pro mě jen lepší.

Vaším nejlepším kamarádem je brankář Jaroslav Pavelka, který ve Vsetíně v předminulé sezoně také působil a nyní je v Plzni. Nelákal jste ho na Lapač?

Bavili jsme se o tom, ale to je extraligový gólman, který má vyšší ambice. Dostal lukrativní nabídku, která nelze odmítnout. Vsetín jsme i spolu probírali. Řekl mi spoustu kladných věcí. Jsem rád, že mi k novému angažmá mohl něco říct.

Vnímáte angažmá na Lapači i jako mezistupeň pro případné další extraligové angažmá?

Takhle se to brát ani nedá. Vždycky kam jdu, chci, aby se týmu dařilo. A když bude sezona výborná, nikdy člověk neví, co přijde. Většinou se na to ani člověk nesoustředí. Člověk chce nejlépe, jak to jde z pohledu osobního a především z týmového. Až pak se uvidí, jestli přijde nějaká nabídka, nebo ne. Nevnímám to jako mezistupeň, jedu na Vsetín s tím, že chci zažít co nejlepší sezonu. Aby se dařilo a lidé se hokejem bavili.