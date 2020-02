Zubři po skvělém obratu z 0:2 na 4:2 jízdu Motoru zastavili. Co víc, po základní části s jistotou neskončí hůře než na třetí příčce.

„Možná to zní zvláštně, ale jsou prohry, které vám pomůžou. Vyčistí vám hlavu a myslím, že to se stalo u nás. Taková prohra se stane, my jsme ji ale potřebovali,“ vrátil se asistent přerovského trenéra Jakub Grof k vysoké porážce 1:8 v Ostravě.

České Budějovice byly efektivní pouze v úvodním dějství. Dvakrát jim k tomu pomohl větší důraz v předbrankovém prostoru, góly Jana Veselého a Lukáše Endála znamenaly dvougólové vedení hostů.

„V první třetině jsme dvakrát zbytečně zaváhali. Cítili jsme, že týmu trošku spadlo sebevědomí, tak jsme v kabině trošku museli zvýšit hlas. Výsledkem bylo zlepšení,“ prozradil Jakub Grof.

Průvan v kabině probudil do té doby spící přerovské střelce. V přesilovce se z dorážky prosadil Jiří Goiš. Hned po následném buly se puku zmocnil Darek Hejcman a parádní střelou do Koučkovy šibenice srovnal.

ROZHODL ČÍP I ČARODĚJ KLIMEŠ

Hosté se ze dvou inkasovaných branek během devíti vteřin těžko vzpamatovávali. Do vedení mohli jít domácí už po akci Navrátila, Pšurný ale trefil pouze břevno. Rozhodnout tak měla třetí třetina.

Do té vstoupili Zubři skvěle. Po minutě se na levém křídle rozjel Radek Číp a střelou na bližší tyč překonal Kloučka. Další momenty patřily famóznímu Klimešovi v přerovské bráně, díky němuž domácí přežili oslabení. Filip Dvořák tak mohl v 50. minutě napodobit Čípa. I jeho přesná střela zápěstím skončila v síti a Přerov vedl 4:2.

Když pak další skvělé zákroky doháněly českobudějovické hráče k šílenství, Zubři se mohli radovat z velmi cenného skalpu suveréna tohoto ročníku Chance ligy. Po delší době zaplněná MEO Aréna k tomu vytvořila dokonalou atmosféru.

„Ten zápas měl celkově slušný náboj a tempo, diváci přišli, byla to další výborná zkouška před play-off,“ pochvaloval si Jakub Grof. „Hráli jsme na tři pětky, kluci předvedli opravdu zajímavý výkon podpořený diváky. Povedlo se to, jsme za to rádi, protože play-off se blíží a každý takový výkon se počítá,“ uzavřel kouč.

Zubry nyní čeká třízápasová série na ledech soupeřů. Poté doma v sobotu 7. března uzavřou základní část atraktivní bitvou se Vsetínem. Hrát se bude v netradiční čas – už od 16 hodin.

HC Zubr Přerov – ČEZ Motor České Budějovice 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Goiš (Krisl, Navrátil), 25. Hejcman (Zbořil, Moučka), 41. Číp (Zbořil), 50. Dvořák (Navrátil, Pšurný) – 18. Veselý (Endál), 20. Endál (Lytvynov, Novák). Rozhodčí: Ondráček, Kopeček – Kráľ, Měkýš. Vyloučení: 4:5, navíc Číp (Přerov) 10 minut osobní trest. Využití: 1:1. Diváci: 1848.

Přerov: Klimeš – Krisl, Kubeš, Zbořil, Bodák, Forman, Weinhold, Šnajnar – Navrátil, Pšurný, Goiš – Číp, Hejcman, Moučka – Š. Kratochvil, Berger, Dvořák – Süss, Hradil. Trenér: Vladimír Kočara.

České Budějovice: Klouček – Suchánek, Vydarený, Kachyňa, Pýcha, Lytvynov – Venkrbec, Christov, Babka – Gilbert, Novák, Holec – Prokeš, Karabáček, Endál – Šimánek, Michnáč, Raška – Beránek, Veselý. Trenér: Václav Prospal.