Klíčové momenty utkání? Vyloučení kanadského obránce Poruby Justina Lemckeho za podrážení v čase 45:01, po kterém se hostující posila z Trenčína zbytečně vztekala natolik, že sudí přidal k obyčejnému trestu další dvě minuty za nesportovní chování.

Zubři poté výborně sehráli dlouhou přesilovku, Březina předal osamocenému Janu Svobodovi do ideální pozice mezi kruhy a Přerov šel do vedení 3:2.

To už přes velké šance na obou stranách, porubskou početní výhodu i hru bez brankáře vydrželo do třetí sirény.

„Vyrovnané utkání, bohužel jsme dnes nedosáhli ani na bod,“ kroutil hlavou porubský kouč Jiří Režnar.

Troubecký střelec nasázel 12 gólů ve třech posledních zápasech!

Ostravané i s expřerovskými oporami Pšurným, Šoustalem či Šlahařem přitom vedli už po 46 sekundách hry, kdy se z dorážky prosadil Aaron Berisha. Ve 13. minutě se pak s ničím nepáral Vít Christov, který dělovkou z levého kruhu propálil Postavu.

„Výborně jsme zápas rozjeli. První třetinu jsme měli soupeře de facto na lopatkách a měli jsme tam ještě dvě třistaprocentní gólovky, kde to mohlo být po třetině klidně 4:0. Myslím, že ten zápas bychom si pohlídali,“ měl jasno Jiří Režnar.

Do ojedinělé přerovské tutovky se ovšem necelé dvě minuty před koncem první třetiny dostal David Březina. Jeho samostatný únik se štěstím skončil za Dolejšem. Tento gól ale nastartoval skvělý výkon přerovského forvarda korunovaný další trefou a asistencí u rozhodující trefy Jana Svobody.

„Vstup do utkání nebyl podle našich představ. Poruba začala velmi lehce a lehce se dostala do vedení. Nás to trochu srazilo, ale bojovný výkon celého týmu a divácká podpora pak převážily zápas na naši stranu,“ hodnotil Robert Svoboda.

Přerov tak doma stále neprohrál v základní hrací době a dýchá tak vedoucí Porubě na záda. Další duel odehraje ve středu na ledě Kolína.

HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 19. Březina, 42. Březina (Jan Svoboda, Pechanec), 48. Jan Svoboda (Březina, Kubeš) – 1. Berisha (Hrníčko, Pšurný), 13. Christov (Mlčák, Sedlák). Rozhodčí: Ondráček, Šudoma – Peluha, Vašíček. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 1241.

Přerov: Postava – Černý, Kudělka, Kubeš, Chroboček, Krisl, Ševčík, Gréč – Doležal, Ministr, Jakub Svoboda – Jan Svoboda, Březina, Pechanec – Dobša, Macuh, Goiš – Tarnoczy, Dvořák, Indrák. Trenéři: R. Svoboda, Dočkal.

Poruba: Dolejš – Lemcke, Klimíček, Dluhoš, Urbanec, Mlčák, Sedlák, Hlaváč – Šoustal, Vachovec, Gřeš – Berisha, Pšurný, Šlahař – Brodek, Hudeček, Vildumetz – Hrníčko, Střondala, Christov.