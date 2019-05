Samy kluby měly hlasovat o tom, jak bude nový ročník Chance ligy vypadat. Nakonec zvítězila varianta C, za kterou lobovali také prostějovští Jestřábi. V Přerově už ale tolik spokojeni nejsou.

Proč? Přiklonili se totiž k variantě B. Podle té by se družstva rozdělila územně na skupiny Východ a Západ. V rámci každé skupiny by se týmy mezi sebou utkaly šestkrát, dvoukolově by se pak střetly týmy z rozdílných skupin. Celkem tedy 58 utkání, poté klasické play-off bez předkola. Alternativou byla varianta s 44 zápasy základní části.

„Hlasovali jsme pro béčko s tím, aby se hrálo i předkolo play-off. Šlo nám samozřejmě o atraktivitu, abychom tady třikrát měli Prostějov nebo Vsetín. Byli jsme pro tuto možnost stejně jako podle našich informací devět nebo deset týmů ligy,“ prozradil sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

V tom případě by pochopitelně tato varianta, ke které týmy podle Hanáka navíc žádaly i návrat předkola, zvítězila. Vše je ale jinak. „Jak je to možné? Nevím, nechápu to,“ řekl Deníku sportovní manažer Zubrů.

Každopádně kromě Prostějova se ještě před hlasováním k vítězné variantě C přiklonila také Jihlava. Pro případnou západní skupinu, kam by se zařadily celky Sokolova, Chomutova, Ústí nad Labem, Litoměřic, Slavie Praha, Benátek nad Jizerou, Českých Budějovic a Kadaně, pak tato možnost nejspíš příliš atraktivní nebyla.

Vítězná varianta

Jak tedy vypadá zvolená varianta C? Soutěž se rozdělí na dvě části. V první se týmy utkají dvoukolově systémem každý s každým (30 zápasů).

Po odehrání těchto třiceti kol se mužstva na prvním až osmém místě utkají čtyřkolově o přímý postup do play-off (+28 zápasů). Týmy na devátém až šestnáctém místě se utkají rovněž čtyřkolově o postup do předkola play-off (+28 zápasů).

„S tímto rozdělením na lepší a horší osmičku moc spokojeni nejsme. Samozřejmě se budeme chtít umístit do osmého místa, ale stát se může cokoliv. Když bychom skončili devátí, čekaly by nás zájezdy třeba někam do Kadaně. Takže se teď všichni budou za každou cenu snažit uhrát osmičku, tím pádem trošku postrádá smysl to, že bychom měli co nejvíce hrát s mladými hráči, čímž se svaz neustále ohání,“ zmínil Pavel Hanák.

Spokojeni tak Zubři jsou alespoň s návratem předkola play-off. V tom se utkají týmy na sedmém až desátém místě po základní části vyřazovacím způsobem na tři vítězná utkání o dvě místa do čtvrtfinále.

Poté už nastupuje systém na čtyři vítězná utkání, který si týmy odhlasovaly. Ve hře byl totiž i systém čtvrtfinále na tři vítězná utkání, ten však neprošel.

Vítěz Chance ligy poté postupuje přímo do extraligy. Tým umístěný na posledním místě se nemusí bát sestupu, protože na základě rozhodnutí z března 2017 se z Chance ligy v ročníku 2019/2020 ještě nesestupuje.

Autoři: IVAN NĚMEČEK, JIŘÍ HORÁK